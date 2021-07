Marktplatz erweist sich als Epizentrum

Karnevalsumzug

+ © Roland Keusch „Rut un Wiess – wie lieb’ ich dich!“: Der Tanzgarde der KG Rot-Weiß Radevormwald flogen förmlich die Herzen der Zugbesucher zu. © Roland Keusch

Beim Zug durch die Rader Innenstadt feierten 4700 Karnevalisten ihr Brauchtum. Elf Personen kamen in Gewahrsam.

Von Bernd Büllesbach, Flora Treiber und Wolfgang Scholl

Die Frage in dem Karnevalslied „Wer hat mir die Rose auf den Hintern tätowiert, wie ist das geschehen, was ist da passiert?“ konnten auch die feierwütigen Narren am Samstag auf dem Marktplatz in Radevormwald nicht beantworten. In Erwartung des Zuges fanden sich Hunderte von Narren auf dem Markt ein und sangen lautstark bekannte Karnevalslieder. Sie tanzten und schunkelten sich warm oder griffen zu Getränken. Farbenprächtige und fantasievolle Kostüme prägten das Bild. Cowboys, Chinesen, Indianer, Piraten und weitere gelungene Kostüme prägten das Bild. Selbst ein kleiner weißer Hund, mit einem Hut kostümiert, nahm gelassen an der Narretei teil. Eine gute Wahl hatten die Narren getroffen, welche mit einem Ganzkörperkostüm als Braun- oder Pandabär am karnevalistischen Treiben teilnahmen und so den niedrigen Temperaturen trotzten.

+ Standpunkt von Daniel Dresen

So generierte auch Daniela Gläser auf Wermelskirchen entsprechende Aufmerksamkeit. Sie, ihr Mann und die drei Kinder waren alle in maßgeschneiderten Bärenkostümen auf „Kamellenjagd“. Bei so einer originellen Besucherkostümierung fiel das Wurfmaterial von alleine in die Tragetasche. Auf die Zuschauer am Straßenrand prasselte das Wurfmaterial nur so nieder. „Alleine zehn Gitterboxen mit Wurfmaterial werden vom Prinzen- und Gesellschaftswagen der RKG geworfen“, erzählte Zugleiter Wilfried Betz.

Die Teilnahme am Zug ist unentgeltlich, „nur die Ausstattung zur Präsentation und die Beschaffung von Wurfmaterial obliegt den Teilnehmern“, erzählte RKG-Präsidentin Heidi Scherer. Aufmerksamkeit erregte die Gruppe „Ching Chun Chang“ als China-Girls vom RTV 1859. In der dominierenden Farbe Gelb und Rot waren sie ein Hingucker. Direkt aus dem Sherwood Forest entsprungen schienen die Narren auf dem Mottowagen „Radevormwald Märchenwald“. Alle in Robin-Hood-Kostüme gekleidet, erregten sie mit ordentlich Kamelle Aufmerksamkeit.

Radevormwalder Reitverein verkleidete Schimmel als Zebra

Auch die Kindergartengruppe „Pusteblume“ nahm als Piraten verkleidet – die Kleinsten durch dicke Kopfhörer vor der lauten Musik geschützt – mit ihren Eltern als Fußgruppe teil. Der Radevormwalder Reitverein war ein Hingucker. Die Voltigiergruppe zeigte immer wieder ihr turnerisches Können. Es gab Sonderapplaus für die gekonnten Überschläge. Und der als „Zebra“ verkleidete Schimmel ertrug den Lärm mit großer Gelassenheit.

Der Mittelpunkt des Zuges war natürlich der Prinzenwagen mit Prinzessin Denise I. und Ludovic I. „Etwas angespannt ist man immer vor dieser großen Kulisse“, berichtete die 20-jährige Prinzessin. Und der 36-jährige Prinz Ludovic relativierte: „Nach etwa 80 Auftritten während der Session ist man heute schon etwas entspannter.“

Doch der Zug hatte auch seine unschönen Seiten. Laut Wachleiter Jürgen Dzuballe von der Polizei wurden 11 Personen in Gewahrsam genommen, 16 Platzverweise ausgesprochen, 4 Strafanzeigen wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung geschrieben.

Karnevalsumzug rollt durch Rade (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch LOK (Fast) ganz Rade war am Samstag wieder beim Karnevalsumzug auf den Beinen. © Roland Keusch

Das Ordnungsamt kontrollierte 100 Personen auf Alkoholkonsum Minderjähriger und vernichtete den Inhalt von etwa 50 Flaschen. Leiter Jochen Knorz: „Die Jugendschutzkontrollen waren nötig und auffälliger als sonst.“ Das DRK hatte ebenfalls einen intensiven Tag: 21 Einsätze, von denen 7 in einer Weiterversorgung im Rettungswagen mündeten. Zuletzt mussten Beteiligte einer Schlägerei versorgt werden.