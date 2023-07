Kinder basteln Geheimverstecke

Beim Kreativtag wurden ausrangierte Bücher umgearbeitet. Nicht nur Geheimverstecke entstehen hier, sondern auch Aquarien oder Tiere aus Stein.

Von Claudia Radzwill

Radevormwald. An den Tischen in den Jugendräumen wird mit dem Cuttermesser gearbeitet, mit Farbe gepinselt und beklebt. Anne Pieper bietet am Dienstag bereits den dritten Kreativtag im Rahmen des Ferienspaßes an. „Heute werden Geheimverstecke gebastelt,“ erzählt die Rader Designerin.

Dafür hat die Stadtbücherei aussortierte Bücher gespendet. Mit dem Cutter wird ein viereckiges „Loch“ in die Innenseiten hinein geschnitten. „Mit einem Lineal und dem Stift habe ich die Größe eingezeichnet. Dann nimmt man immer einige Seiten und schneidet das Loch hinein,“ erklärt der achtjährige Leandro. „Von außen sieht es aus wie ein normales Buch, aber eigentlich ist es ein Geheimversteck,“ sagt er. Danilo (6) weiß auch schon, was er hineintun will: „Da komme mein Geld rein.“ Tom (8) hat sich sofort fürs Ferienspaßangebot interessiert. „So ein Versteck kenne ich aus einer 'Drei Fragezeichen'-Geschichte – und das wollte ich immer schon mal haben,“ verrät er.

Ein bisschen schwer ist es schon, mehrere Seiten gleichzeitig zu durchtrennen. „Es dauert etwas, man darf nicht zu viele Seiten auf einmal nehmen“, sagt Lucie (11). Wer Hilfe braucht, bekommt Unterstützung – von Anne Pieper und Marie Mischner vom Team der Jugendräume.

Beim Ferienspaß ist gerade erst Halbzeit

Julia (11) pinselt gerade einen Schuhkarton mit leuchtender Acrylfarbe an. Ein andere Art von Geheimversteck entsteht hier. „Wir halten auch große Streichholzschachteln zum Basteln vor“, erzählt Anne Pieper. Sie hat das Werkzeug mitgebracht. Anja Sent von den Jugendräumen sorgte für das Bastelmaterial. Neben den Farben gibt es Glitzersteine zum Bekleben. Eigentlich sind sie für die Kartons gedacht. Die siebenjährige Zoey hat auch ihr Buch damit beklebt. „So sieht es viel schöner aus“, findet sie. Matilda (6) hat gar zum Pinsel gegriffen und malt die Außenseite ihres Buches eifrig an. „Der Kreativität ist keine Grenze gesetzt“, betont Anne Pieper. „Auch wenn ein solches Buch im Regal als Geheimversteck vielleicht eher auffällt,“ ergänzt sie schmunzelnd.

Seit einigen Jahren leitet Anne Pieper Kreativ-Workshops im Ferienspaß. „In diesem Jahr habe ich mit den Kindern schon ein Aquarium mit Moosgummitieren gebaut“, erzählt sie. Außerdem gab sie einen Ytong-Kurs. Die weichen Ytong-Steine wurden mit Säge und Feile bearbeitet. „Es entstanden Tiere daraus, auch ein Saurier und ein Tresor waren dabei.“

Für Anne Pieper ist es heute das letzte Kreativangebot. Der Ferienspaß selbst dagegen hat erst Halbzeit. Das Fazit von Anja Sent nach gut drei Wochen Programm: „Die Angebote kommen richtig gut an. Die Kinder sind alle so motiviert, wenn sie zu uns kommen.“ Verschiedentlich gibt es noch freie Plätze, wie beim „Abenteuer pur“, einer Tagestour zur Atta-Höhle am 1. August.

Was der Ferienspaß noch so zu bieten hat.