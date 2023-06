Feine Tropfen bringen Herzen zum Strahlen

Weinfest lockte an drei Tagen jeweils Hunderte Besucher an. Die gemütliche Atmosphäre begeistert die Winzer.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein: In Radevormwald reicht dafür schon ein lauer Sommerabend in netter Gesellschaft und ein Glas Wein – schon schlägt das bergische Herz höher. Entsprechend zahlreich zeigten sich Freitagabend die strahlenden Gesichter der weit über 500 Gäste.

Der Marktplatz hatte sich in ein kleines Weindorf verwandelt, gesäumt von den Verkaufsständen der Winzer sowie Anbietern kulinarischer Leckerbissen. Mittendrin saßen die Besucher, beseelt, lächelnd, lachend und unterhielten sich mit ihren Sitz- und Tischnachbarn. Auch an den Tresen der Winzer plauderten die Gäste interessiert mit den Fachleuten über die anstehende Ernte und die sichtbaren Herausforderungen des Klimawandels für den heimischen Weinanbau. „Die Trockenheit im vergangenen Jahr hat tatsächlich dazu geführt, dass der Ertrag bei uns niedriger ausgefallen ist“, erklärte etwa Markus Krollmann aus dem rheinland-pfälzischen Gau-Bickelheim. „Aber das ist lokal noch sehr unterschiedlich.“

Besonders gefragte Weine seien bei ihm der Gewürztraminer, der Riesling Classic und der Blaue Muskateller. Auch die Winzer mussten die Preise anheben. Besonders gestiegen sei der Glaspreis. Einen signifikanten Nachfragerückgang habe er allerdings nicht verzeichnet.

Krollmann, der schon seit vielen Jahren beim Radevormwalder Weinfest mitmacht, sprach bereits am Freitagabend von einer erfolgreichen Veranstaltung. „Freitags ist für uns tendenziell der stärkere Tag, und heute läuft es sehr gut. Für die Uhrzeit ist der Platz schon sehr gut gefüllt.“ Tatsächlich gab es kurz nach 19 Uhr schon keinen Sitzplatz mehr.

Die Besucher ließen sich davon aber nicht abschrecken und genossen die roten und weißen Traubensäfte und Sekte auch im Stehen, wie etwa Vanessa (27) und Kira (23) aus Radevormwald. Als fachkundige Weinkennerinnen wollten sie sich nicht bezeichnen, aber als Genussmenschen wussten sie durchaus einen guten Tropfen zu schätzen. „Ich habe keinen Lieblingswein, aber ich mag es lieblich“, verriet Kira.

Das Weinfest hatten die Freundinnen schon in den Vorjahren besucht. „Wir finden die Gesellschaft schön, es herrscht eine gemütliche Stimmung, und man trifft eigentlich immer jemanden, den man kennt“, sagte Vanessa. Im vergangenen Jahr hatten sie noch unter Pavillons gesessen, weil es immer wieder regnete. „Trotzdem war es auch letztes Jahr gut besucht“, erinnerte sich Vanessa. In diesem Jahr sei das Wetter mit Sonnenschein und um die 28 Grad allerdings perfekt und das Fest deutlich belebter.

Michael Zeimet vom Wein- und Sektgut Zeimet-Conen in Wiltingen an der Saar war am Wochenende erst zum zweiten Mal auf dem Weinfest vertreten, dennoch kein Unbekannter in Radevormwald. Seit Jahren ist er beim Weihnachtsmarkt und weiß, das Publikum zu schätzen. „Wir sind seit vielen Jahren auch in Lennep beim Weinfest dabei. Das Rader Weinfest, weil es auch etwas kleiner ist, ist viel gemütlicher.“

„Ich bin total zufrieden, wie es läuft“, sagte eine glückliche Kirsten Hackländer mit Blick auf den belebten Marktplatz. Auch die heimischen Händler und Gastronomen profitierten vom regen Treiben, sagte die städtische Mitarbeiterin. Hackländer zeigte sich zuversichtlich, dass das Fest mindestens 500 Gäste pro Tag anlocken würde. Das sommerliche Wetter ließ es einige Hundert mehr werden.

Programm

Zu den kulinarischen Genüssen gesellte sich ein musikalisches Programm. Die Band „Starlight“ spielte am Freitagabend. Den Samstag bestritten die Förderband der Radevormwalder Musikschule und DJ Florian Danowski. Am Sonntag kamen zum krönenden Abschluss die Bergstädter Musikanten.