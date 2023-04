Feierabendmarkt startet am 5. Mai

Die Eröffnung der Feierabendsaison findet auf dem Marktplatz statt.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Tourismusbeauftragte der Stadt Radevormwald, Kirsten Hackländer, freut sich auf die diesjährige Eröffnung des Feierabendmarktes. Im Herzen der Stadt, direkt auf dem Marktplatz, findet am Freitag, 5. Mai, der erste Markt in der Saison 2023 statt.

Los geht es um 17 Uhr mit Getränkeständen, Hot Dogs, Pizzawaffeln, Cocktails, Würstchen und Wein. Die Eröffnung des Feierabendmarktes wird zusammen mit dem Jubiläum zu „150 Jahre Feuerwehr Herbeck“ gefeiert.

„Wir freuen uns, dass der Feierabendmarkt in diesem Jahr wieder zu zahlreichen Begegnungen und Gesprächen in unserer Stadtmitte führen wird und wir die Saison am 5. Mai eröffnen“, sagt Kirsten Hackländer.

Der Radevormwalder Feierabendmarkt ist ein lockerer Treff, der im Sommer jeden Freitag um 17 Uhr die Plattform für zwischenmenschliche Begegnungen bietet und auch die lokalen Unternehmen und Gastronomiebetriebe mit einbezieht. In diesem Jahr läuft die Feierabendmarkt-Saison bis Ende September. Der Markt findet jede Woche statt, es sei denn die Innenstadt ist durch andere große Veranstaltungen belebt. Alle Termine finden die Bürger im städtischen Veranstaltungskalender.

Auch Bürgermeister Johannes Mans freut sich auf die Saisoneröffnung in der kommenden Woche. „Unser Feierabendmarkt hat sich bewährt. Wir hoffen, dass sich in diesem Jahr auch wieder Vereine an dem Angebot beteiligen“, sagt er.

Am 5. Mai wird der Feierabendmarkt nach 18 Uhr von einem Fackelzug und dem Musikzug der Einheit Herbeck begleitet. Vereine und Händler, die sich am Feierabendmarkt beteiligen wollen, können sich bei der Tourismusbeauftragten Kirsten Hackländer melden. Der Feierabendmarkt soll ein Angebot von Radevormwaldern für Radevormwalder sein.

Kontakt zu Kirsten Hackländer ist möglich unter Tel. (02195) 606-186 oder per E-Mail unter kirsten.hacklaender@radevormwald.de.