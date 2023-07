Faszinierende Welt in Miniaturformat

Radevormwald: Beim Ferienspaß bastelten Kinder bei „Glow2B“ Modelle: Flugzeuge, Traktoren und der Eiffelturm weckten das Interesse

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Konzentriert hängt Noah über seinem halb zusammengebauten Flugzeug, ein Airbus A320 in Miniaturformat. Geduldig fummelt er Aufkleber vom Blatt, taucht sie vorsichtig in einen Teller mit Wasser. „Die müssen richtig nass sein, sonst kleben die nicht“, sagt der Zehnjährige. Mit einem Finger fischt er den nassen Sticker mit blauen und roten Streifen nach einigen Augenblicken wieder raus und platziert ihn sorgfältig auf dem hinteren Ruder.

Noah hat im Rahmen des Ferienspaßes zum ersten Mal ein Modell zusammengebaut und gleich Gefallen daran gefunden: „Das ist mal was anderes und eigentlich sehr einfach.“ Als neues Hobby könnte sich der Zehnjährige Modellbau durchaus vorstellen. „Ich würde als Nächstes gerne noch einen Hubschrauber bauen.“

Die Teilnehmer helfen sich beim Basteln gegenseitig

Seine Sitznachbarn Skadi (11) und Ben (10) sind erfahrenere Modellbauer. Die Elfjährige hat schonmal einen VW-Bus zusammengebaut. „Das ist schon cool, mit so etwas Kleinem zu arbeiten.“ Ben wirkt schon wie ein kleiner Profi. Gedankenversunken fummelt er an seinem Modell, ein historischer Traktor. „Einen VW-Camping-Bus habe ich auch schon mal gebaut, aber Trecker mag ich eigentlich am liebsten“, sagt der Zehnjährige.

Am langen Tisch, an denen die Teilnehmer sitzen und basteln, ist Ben mit seinem Modell schon am weitesten fortgeschritten. Eigentlich, sagt er, fehle nur noch der Anstrich. „Den werde ich aber zu Hause anmalen, der wird sonst nicht trocken.“ Mit grüner und roter Farbe wird der Trecker noch einen passenden Anstrich erhalten. Dann wird Ben sein neues Modell mit Stolz in seinem Zimmer platzieren.

Josephine bastelt an ihrem Eiffelturm. Vom Anstrich ist sie noch weit entfernt. Sie bastelt eifrig am Gerüst des mehrstöckigen Gebildes. Es ist ein anspruchsvolles Modell, das der Zehnjährigen allerdings auf der Verpackung gut gefiel. Als hübscher Dekoartikel in ihrem Zimmer könne sie sich die Pariser Sehenswürdigkeit gut vorstellen. „Manche Teile sind aber echt schwer zusammenzubauen“, sagt sie. „Vor allem, wenn die so klein sind.“ Gut, dass ihr und den anderen Kindern neben Henrik Apel von der Firma „Glow2B“ auch Norbert Micheler zur Seite steht: „Ich betreibe das Hobby schon seit über 40 Jahre und komme immer wieder her, um mir hier die Baukästen zu kaufen“, erzählt der Rentner. Von Henrik Apel wurde der Stammkunde für den zweitägigen Ferienspaß bei „Glow2B“ angefragt, berichtet er: „Ich fand das eine tolle Idee und habe gleich zugesagt.“ Einer jungen Generation die Faszination für sein Hobby zu vermitteln, bereite Micheler Freude. Als Mitglied in einem Briefmarkensammlerverein, habe er schon mehrfach Anstrengungen unternommen, um jungen Menschen das alte Hobby nahezubringen. „Aber dafür finden sich einfach keine Kinder und Jugendliche.“ Beim Modellbau sehe das – wie sich beim Ferienspaß zeige – anders aus: „Der Modellbau hat noch eine lange Zukunft. Die Kinder waren direkt bei der Sache, sehr konzentriert und stellen sich auch den kniffeligeren Sachen“, lobt Micheler.

Henrik Apel und Glow2B-Geschäftsführer Heinz Engstfeld zeigen sich angetan von der Resonanz. „Als Firma sind wir zum ersten Mal beim Ferienspaß dabei, aber sicherlich nicht zum letzten Mal“, stellt Engstfeld klar. Er selbst sei von der Ruhe fasziniert, die beim Modellbau auch auf die Kinder überschwappt. „Das macht großen Spaß zu sehen, mit welchem Feingefühl die Kinder an die Sache ran gehen, und dass sich hier alle gegenseitig helfen und unterstützen“, berichtet Apel.

Hintergrund

Glow2B: Das Unternehmen verkauft Modellbauten und sitzt seit 2008 in Rade. 2014 wurde das Büro- und Lagergebäude an der Erlenbacher Straße fertiggestellt.

Ferienspaß: Zwei Tage lang haben zehn Kinder zwischen zehn und 14 Jahren in den Geschäftsräumen des Unternehmens gebastelt und eine Führung durchs Lager erhalten. Noch bis 5. August läuft das Sommerferienprogramm der Stadt. www.radevormwald.de/jugendraeume/