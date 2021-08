Fasten ist eine Besinnung auf das, was zählt

Interview

+ Pfarrerin Manuela Melzer kennt die bundesweite Aktion „Sieben Wochen ohne“ seit ihrer Jugendzeit. Foto: Elke Teipel

GESPRÄCH In der lutherischen Gemeinde leitet Pfarrerin Manuela Melzer die diesjährige Fastengruppe. 18 Teilnehmer sind dabei.

Von Claudia Radzwill

Seit wann gibt es die Fastenaktion „Sieben Wochen ohne“ bereits in Rade?

Manuela Melzer: Ich kam 2002 nach Radevormwald und habe 2003 die Fastenaktion in der evangelisch-lutherischen Gemeinde das erste Mal angeboten.

Das heißt, Sie kennen sie die Aktion schon länger?

Melzer: Initiiert wird sie von der evangelischen Kirche – immer mit einem anderen Motto. In Heiligenhaus, wo ich herkomme, war sie ein fester Bestandteil im Gemeindeleben. Schon zu meiner Jugendzeit habe ich mitgemacht.

Wie lautet das diesjährige Motto?

Melzer: Es heißt „Augenblick mal – Sieben Wochen ohne sofort!“ Es ist ein sehr aktuelles Thema. Alles muss heute schnell und noch schneller gehen. Wir bekommen E-Mails, Whatsapp-Nachrichten und wollen sofort reagieren. Das Motto stimmt nachdenklich, lässt uns fragen, ob wir tatsächlich immer sofort springen müssen. Im Alten Testament gibt es eine Stelle, da heißt es: „Alles hat seine Zeit“. Die Fastenzeit gibt Gelegenheit, einmal zu stoppen, innezuhalten, zu überlegen, wo man sich verrennt.

Eine Zeitlang haben Sie die Gruppe in andere Hände gegeben?

Melzer: Richtig. 2010 wurde keine dritte Pfarrerstelle in der Gemeinde besetzt. Meine Aufgaben wurden umfangreicher. Die Ehepaare Hall und Sofka haben damals angeboten, die Leitung der Fastengruppe zu übernehmen, sie am Leben zu erhalten. Ich habe aber weiterhin mit gefastet. In diesem Jahr übernehme ich nun wieder die Gruppe, nach Absprache mit den Familien. Die sind auch weiterhin dabei.

Wie viele Teilnehmer zählt die Fastengruppe?

Melzer: Es sind immer um die zwanzig Personen. Achtzehn Leute haben sich dieses Jahr angemeldet.

Worum geht es beim Fasten?

Melzer: Es geht nicht allein darum, auf Süßes, Fleisch oder Alkohol zu verzichten. Die Fastenzeit ist dazu da, sich auf sich zu besinnen. Man kann auch auf Gewohnheiten wie Fernsehen verzichten und sich stattdessen vornehmen, ein Buch zu lesen. In „Sieben Wochen ohne“ steckt auch ein „Sieben Wochen mit“ drin. In diesem Jahr hat sich ein Teilnehmer vorgenommen, alle zwei Tage zu meditieren. Ein anderer will sich mehr bewegen und regelmäßig spazieren gehen. Ein Dritter hat sich vorgenommen, sich die Zeit zu nehmen, um sich mit Bibeltexten zu beschäftigen.

Wie fasten Sie?

Melzer: Ich verzichte auf Süßigkeiten. Das fällt mir am Anfang immer sehr schwer. Wenn ich als Pastorin unterwegs sind, wird mir ja mal auch Kuchen angeboten. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die erste Woche die schwerste ist, danach wird es leichter. Allerdings ist die Fastenzeit für mich auch immer ein Besinnen auf die Passionszeit.

Auf was freuen Sie sich nach der Fastenzeit?

Melzer: Erst einmal weiß ich aus Erfahrung, dass mir das Fasten gut tut. Ich freue mich aber auch auf die Osternacht. Nach dem Gottesdienst stellen wir in der Kirche einen Tisch auf. Jeder bringt dann etwas Leckeres mit. Das läutet das Ende der Fastenzeit ein. Dann darf genascht werden. Aber dann tut man es in Maßen und genießt bewusst.