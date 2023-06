Artenvielfalt im eigenen Garten: Farbakzent setzen – und was zum Naschen haben

Umweltbeauftragte gibt Tipps, was man auf Balkonen für die Artenvielfalt tun kann.

Radevormwald. Es brauche nicht immer einen großen Garten, um einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt zu leisten, sagt die städtische Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt. Auch ein Balkonkasten, der bienenfreundlich gestaltet sei, helfe Insekten bei der Nahrungssuche. Grundsätzlich gelte: Je farbenfroher und diverser die Gestaltung, desto besser, „denn jede Bienenart hat ihre Vorlieben“, sagte sie bei einem Vortrag im Zuge der Wanderausstellung „Vielfalt im Garten – Lebensraum für Insekten und Co.“ in der Stadtbücherei. Den Besuchern gab sie dabei Tipps mit auf den Weg, wie man auf Balkonen etwas für die Artenvielfalt tun kann.

Bei der Auswahl der Pflanzen sollten demnach einfache Blüten bevorzugt werden. Denn: Nur ungefüllte Blüten bieten Bienen und anderen Insekten ausreichend Nahrung. „Gefüllte Blüten sind die Folge von Züchtungen und Mutationen, bei der sich Staubblätter zu Blütenblättern entwickelt haben“, erklärte Hildebrandt. „Hinzu kommt, dass auch die nektarproduzierenden Organe rückgebildet und damit funktionsunfähig sind.“ Also kein guter Festschmaus mehr für die fleißigen Insekten.

Bepflanzt werden sollten Balkonkästen zudem mit Pflanzen, die zu verschiedenen Zeiten blühen, „damit die Bienen das ganze Jahr über etwas zu futtern haben.“ Als Beispiel nannte Hildebrandt bei den frühblühenden Pflanzen Krokusse, Stiefmütterchen oder Hornveilchen, bei den spät Blühenden Fächerblumen, Verbenen oder Astern.

Je vielfältiger der Kasten bestückt ist, desto mehr Insekten haben etwas davon: „Zum Beispiel mögen Hummeln gerne blaue und violette Blüten, während Honigbienen gelbe und weiße Blüten bevorzugen. Außerdem mögen manche Bienen offene Blüten wie Margeriten, während andere lieber röhrenförmige Blüten wie Lavendel besuchen“, sagte Hildebrandt.

Duftende Blüten, wie Vanilleblume, eine lilafarbige Pflanze, die von Juni bis September blüht und nach Vanille duftet, oder Elfenspiegel, der von April bis Oktober in verschiedenen Farben blüht und leicht nach Marzipan riecht, oder aber auch diverse Kräuter, locken die Bienen besonders gut an. Zauberschnee, der zwischen Mai und Oktober einen weißen Blütenteppich bildet, Salbei (Mai bis Oktober) und Thymian sind robust und pflegeleicht.

Besonders hitzetolerant ist die Fächerblume (Mai-Oktober), die es sowohl in Blau als auch Weiß gibt. Wer von seinem Balkon aus gerne Schmetterlinge bei der Nahrungsaufnahme beobachten will, sollte unbedingt Verbene anpflanzen. Diese blüht in verschiedenen Farben von Juni bis Oktober. Krokusse gibt es ebenfalls in verschiedenen Farben und bieten den Frühjahresbienen zwischen Februar und April eine wichtige Nahrungsquelle.

Apropos Nahrungsquelle: Wer nicht nur optisch etwas von seinem Balkonkasten haben will, sondern selbst auch naschen mag, sollte nicht vergessen, Schnittlauch anzupflanzen. Der bringt mit seiner lila Blüte nicht nur einen weiteren Farbakzent, sondern kann später auch gegessen werden. sebu