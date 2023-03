Familien räumen in Studberg richtig auf

Noch bis kommenden Sonntag sind wieder viele Gruppen unterwegs.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Jedes Jahr aufs Neue wird bei der Müllsammelaktion „Rade räumt auf“ wilder Müll gleich säckeweise gesammelt. „Wir machen diese Aktion schon seit vielen Jahren, selbst in der Corona-Zeit hat es zumindest Müllsammeltage gegeben“, sagt die städtische Umweltbeauftragte Regina Hildebrandt.

In diesem Jahr ist es aber eine ganze Woche – seit Samstag und noch bis kommenden Sonntag, 26. März, wird gesammelt. „Auch in den Grundschulen wird die Umweltwoche mit unterschiedlichen Aktionen begangen“, sagt Regina Hildebrandt. So werden der Revierförster und die Biologische Station Oberberg etwa in die Grundschulen gehen, um den Kindern zu zeigen, wo etwa Borkenkäfer und Co. wohnen. Der Abschluss wird am Freitag ein großer Umweltmarkt am Schlossmacherplatz sein.

Eine Gruppe, die am vergangenen Sonntag trotz Wind und drohenden Regens unterwegs war, hatte sich im Ortsteil Studberg zusammengetan. „Wir sind zehn Erwachsene und noch einmal so viele Kinder – mehrere Familien aus Studberg eben“, sagte Marcel Schröder. Die Gruppe wurde – wie alle anderen Müllsammler auch – von der Stadtverwaltung mit Greifzangen, Gummihandschuhen und Müllsäcken ausgestattet. Und die haben die Mädchen, Jungen und Erwachsenen auch gebraucht. „Es ist sehr viel Müll hier in der Wiese und im Wald. Das hat mich schon schockiert“, sagte der Studberger.

So hätte die Gruppe in knapp zwei Stunden fast einen ganzen Autoanhänger voller Müll gesammelt. „Wir sind von der Bushaltestelle in Studberg hoch zur Eich und dann bis zum Aldi-Zentrallager in Feldmannshaus gegangen – und da noch am Feldweg, der entlang des Zentrallagers führt“, sagte Marcel Schröder. Und was sie da gefunden haben, landete zunächst in den Mülltüten in mehreren Leiterwagen, die die Gruppe mit dabei hatte. Um sie dann in den Autoanhänger umzuladen. Dort lagen auch Radkappen sowie ein ganzer Autoreifen. „Das macht die ganze Umwelt kaputt“, zeigte sich der achtjährige Matti sehr empört.

Die Gruppe ist in diesem Jahr zum ersten Mal in Sachen Müllsammeln unterwegs. „Wir haben davon aus der Zeitung erfahren – und meine Frau hat uns dann direkt angemeldet“, sagte Marcel Schröder.

„Wir werden auch im nächsten Jahr wieder mitmachen, denn Müll ist ganz offensichtlich ein Problem hier – und es wichtig, dass der entsorgt wird. Und wir wollen genau das auch unseren Kindern vermitteln.“

Bei der sechsjährigen Lena ist es schon deutlich angekommen, dass hier etwas ganz Grundsätzliches falsch läuft. „Es ist wirklich schlimm, was hier alles rumliegt“, sagte das Mädchen. Matti ergänzte: „Wir sind gut ausgestattet worden, ich bin auch prima mit den Handschuhen und der Greifzange klargekommen.“

Der gesammelte Müll wird nun im von der Stadtverwaltung am Schlossmacherplatz aufgestellten Container entsorgt. „Mal sehen, ob der eine Container reicht, denn ich habe schon von einigen Sammelgruppen die Rückmeldung bekommen, dass sie sehr viele Mülltüten zusammenbekommen haben“, sagte Regina Hildebrandt.

Eine zwiespältige Freude macht sich da breit, denn zum einen ist es toll, wie aktiv die Radevormwalder beim Müllsammeln dabei sind – auf der anderen Seite ist es schade, dass sie so erfolgreich sein können, weil eben so viel wilder Müll die Umwelt verdreckt.

Matti bringt seinen Stolz über die Aktion auf den Punkt: „Ich mache jetzt für alle Kakao zu Hause, okay?“, rief er. Papa Marcel ergänzte: „Und wir Erwachsenen gönnen uns dann auch noch ein Bierchen.“

Umweltmarkt

Am Freitag, 24. März, findet von 10 bis 16 Uhr ein Umweltmarkt auf dem Schlossmacherplatz statt – um die Umweltwoche gebührend abzuschließen. Der RBN zeigt blühende Beispiele, der BAV informiert über seine Arbeit, ein Energieberater über Möglichkeiten, Energie zu sparen. Förster Stefan Wende beantwortet von 10 bis 12 Uhr Fragen zum Wald – Müll im Wald, den Brandkrustenpilz, der vielen Bäumen zu schaffen macht, und die Wiederaufforstung. Außerdem wird es eine Spielzeug-Tauschbörse geben.