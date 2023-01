Fachkräfte fehlen in Schulen und Kitas

Landkreistag NRW warnt vor Mangel an pädagogischem Fachpersonal. Diese Gefahr sieht auch Rades Amtsleiter Jörn Ferner.

Von Joachim Rüttgen

Der Vorstand des Landkreistags Nordrhein-Westfalen warnt vor einem zunehmenden Mangel an pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten und Schulen und unterstützt das Land bei den Bemühungen, schnell und gezielt dagegen vorzugehen. Viele Kitas müssten schon Angebote einschränken, Betreuungszeiten reduzieren, auch im Primarbereich der Schulen fehlen Lehrer, heißt es in einer Pressemitteilung nach einem Treffen der Landräte mit Schulministerin Dorothee Feller und Familienministerin Josefine Paul. Mit dem Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Grundschule ab 2026 werde sich die Personalsituation im Bildungs- und Erziehungsbereich verschärfen.

+ Jörn Ferner. © Cristina Segovia-Buendía

Das sieht auch Jörn Ferner so. Er leitet in Radevormwald das Amt für Jugend, Schule, Kultur und Sport – also genau den Fachbereich, den das Dilemma besonders hart trifft und noch treffen wird. So bezeichnet er Rade auch nicht mehr als Insel der Glückseligen, „auch wenn wir im Kita-Bereich noch gut aufgestellt sind und in beiden städtischen Einrichtungen alle Stellen besetzt sind“, berichtet er. Die Stadt ist Träger der Kindergärten Sprungbrett an der Herderstraße und Auf der Brede 33. Wenn aber Betreuungskräfte in den jeweiligen Einrichtungen ausscheiden, gebe es Probleme, die Stellen wieder zu besetzen. Die Bewerberlage sei dünn, die Bewerber könnten sich die Stellen aussuchen. „Und bei den freien Träger ist die Situation ähnlich“, weiß Ferner. Bislang könne man in der Stadt die Stellen noch durch Mundpropaganda oder „durch die Hinterhand“ besetzen, aber wie lange das noch klappe, wisse niemand.

In den Schulen habe die Stadt derzeit den Vorteil, dass zumindest alle Leiterstellen besetzt sind. Bei den Konrektorstellen sehe das anders aus: So sei die Stelle an der Verbundschule Bergerhof/Wupper nur stundenweise besetzt. Das sorge aber nicht dafür, dass Angebote wegfallen oder Unterricht ausfällt. „Schwierig wird es, wenn es krankheitsbedingte Ausfälle gibt, dann fallen auch schon mal Stunden aus“, sagt er.

Stadt müsse sich als Arbeitgeber attraktiv machen

Ferner weiß, dass auf absehbare Zeit ab Sommer vor allem im OGS-Bereich pädagogische Fachkräfte fehlen werden. Noch dramatischer werde es im Sommer 2026 mit dem Rechtsanspruch. Aber was kann die Stadt tun? „Wir können uns für den Kita-Bereich und die OGS nur als Standort attraktiv machen und für vernünftige Arbeitsbedingungen sorgen“, sagt der Amtsleiter. Die Stadt müsse sich als Arbeitgeber attraktiv machen. „Schwierig wird das natürlich in der OGS, weil wir die über einen Träger regeln.“

Bei den Lehrkräften für die Schulen sieht er das Land in der Pflicht, das bereits seine Bemühungen für mehr Fachkräfte forciert habe. „Aber das wird zeitlich alles sehr knapp, denn der mögliche Erfolg eines neuen Programms schlägt ja immer erst viel später hier bei uns auf“, sagt Ferner. Für ihn liege eine Lösung in der Förderung von mehr Quereinsteigern. „Das muss unbedingt erleichtert werden“, fordert der Amtsleiter.

Ferner möchte, dass neue Denkansätze auch umgesetzt werden. „Das tut dringend not, denn die pädagogische Betreuung ist immens wichtig“, meint er. Ferner glaubt, dass der Fachkräftemangel die Kommunen in den kommenden Jahren enorm beschäftigen wird. Auch der Städte- und Gemeindebund habe das Land bereits aufgefordert, mehr zu tun. „Aber noch ist das alles sehr zäh“, kritisiert Ferner.

Auch der Landkreistag stellt klare Forderungen ans Land NRW: Um Bildungseinrichtungen und Familien zu helfen, müsse das Land kurzfristige, aber auch mittel- und langfristige Maßnahmen auf den Weg bringen. „Wir müssen auch über Standards sprechen und neue Wege gehen, etwa durch die berufsbegleitende Aus- und Fortbildung von geeigneten Ergänzungskräften im Kitabereich“, regte der Präsident des Landkreistages, Thomas Hendele, an.

Hintergrund

Landkreistag: Der Landkreistag NRW ist der kommunale Spitzenverband der 31 Kreise des Landes mit etwa elf Millionen Einwohnern.

Weitere Themen: Im Austausch mit der Schul- und der Familienministerin waren auch die Neuordnung der Schulfinanzierung, die Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Primarbereich, Maßnahmen zur Stärkung der Förderschulen und der Berufskollegs sowie Fragen zum Kinderschutz und zur Versorgung und Integration von Flüchtlingen wichtige Themen.