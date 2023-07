Ex-Lehrer kommt zum Klassentreffen

Abschlussjahrgang 1983 der Realschule hat sich in Gaststätte Am Matt getroffen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Zum Klassentreffen war am Freitag die Klasse 10d des Abschlussjahrgangs von 1983 der Städtischen Realschule in der Gaststätte Am Matt. Elf heute erwachsenen Frauen und Männern sowie ihr Klassenlehrer Josef Hermes sind anlässlich ihres Schulabschlusses vor 40 Jahren wieder zusammengekommen. Ursprünglich waren es 30 Schüler. „Es sind nicht alle erschienen, das ist aber ganz normal – außerdem sind leider schon einige ehemalige Mitschüler verstorben“, sagte Astrid Holland-Letz, die das Klassentreffen organisiert hatte.

Es war ein großes Hallo, als nach und nach die ehemaligen Zehntklässler eintrafen. Und es wurden zahlreiche Bilder und Fotoalben mitgebracht, die herumgereicht wurden.

„Es gibt einen harten Kern, der sich über unsere Whatsapp-Gruppe schon mal ganz spontan auf ein Bier verabredet. Aber zu den runden und halbrunden Jubiläen haben wir uns dann schon immer in größerer Runde getroffen“, sagte Astrid Holland-Letz. „Irgendwann kam die Zeit, als wir angefangen haben zu rauchen – was natürlich verboten war. Wir haben uns dann immer in der Toilette versteckt und haben aus dem Fenster geraucht. Der Hausmeister hatte die Angewohnheit, unter die Türen zu gucken, ob jemand auf der Toilette war – und wir haben uns dann immer auf die Schüsseln gestellt, damit er uns nicht entdeckt hat“, sagte Astrid Holland-Lentz und lachte.

Für Gelächter sorgte eine Anekdote über die Abschlussfahrt nach Abtenau im Salzburger Land. „Auf einer Hütte hat sich unser Klassenlehrer Herr Hermes einen Splitter in den Allerwertesten zugezogen – die zweite Lehrerin, die uns ebenfalls begleitet hat, hat ihn dann am lebenden Objekt ‚herausoperiert’“, sagte Marco Gecks und zeigte lachend einen Fotobeweis besagter Operation herum.

Josef Hermes saß mitten unter seinen ehemaligen Schülern. „Es war schon eine wirklich nette Klasse – die aber auch ihre Zügel brauchte“, sagte er und lachte.