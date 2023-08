4. Nacht der Museen in Radevormwald: Was es Neues gibt in den Museen

Die vierte Auflage der „Nacht der Museen“ lockte am Samstagabend Tausende Besucher in die Ausstellungen

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Das Asiatische Museum ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beherbergt eine faszinierende Sammlung an wertvollen Schätzen der asiatischen Kultur und fernöstlichen Kunstgeschichte.

Unter den vielen kostbaren Ausstellungsstücken ragt ein Exponat besonders heraus. Es steht erst seinem einem Vierteljahr im Museum, erklärt Inhaber Peter Hardt. Bei der neuesten Errungenschaft des Sammlers handelt es sich um eine wunderschöne Kutsche aus grünem Jadestein. Von ihr gebe es weltweit nur drei Stück. Eine davon als Ausstellungsstück im Luzhou Forbidden City Museum in Taipeh (Taiwan), eine andere in Radevormwald.

Bei der Kutsche, mit vielen handgefertigten Details wie Drachenköpfen und Laternen, handele es sich nicht um ein klassisches Gefährt, das im alten chinesischen Kaiserreich auf Straßen und Wegen verkehrte. Vielmehr wurde sie bei Innenversammlungen am kaiserlichen Hof, bei Geburtstagen der Herrscher verwendet.

Peter Hardt hat das besondere Exponat erst kürzlich ersteigert. „Es gehörte einem Baseler Geschäftsmann, der die Kutsche seinerzeit in New York ersteigerte und für das gute Stück eine kostspielige Villa errichten ließ.“ Doch weil die Kutsche nicht in die Villa passte, ließ der Baseler den Boden des Obergeschosses entfernen.

Die IG Bismarck besitzt mit dem Werksrennrad von Profiradler Erich Bitter ein waschechtes Stück Radevormwalder Industrie- und Sportgeschichte. Der erst kürzlich verstorbene Bitter hatte bereits zu Lebzeiten sein Originalrad von Bismarck aus den 1950er Jahren dem Museum vermacht. Ein besonderes Rad, knapp zehn Kilo leicht, mit einer besonderen Verarbeitung, wie etwa extra schmale Muffen.

Damit war Bitter europaweit Radrennen im Trikot der Bismarck-Werke gefahren. Denn in den 1950er Jahren unterhielt das Radevormwalder Unternehmen eine eigene Mannschaft mit zwölf unter Vertrag stehenden Profifahrern wie Erich Bitter.

Die Besonderheiten des Exponats: Das Rad wurde nicht nur von einem sehr erfolgreichen Radsportprofi gefahren, sondern wurde auch in Radevormwald gefertigt und auf Bitter maßgeschneidert. Davon, berichtet Vereinsmitglied Dieter Kasper, zeugen heute eingravierte Zahlen auf der Unterseite des Rads. „Erich Bitter wurde von Kopf bis Fuß vermessen und diese eingravierten Gradzahlen gaben den Mechanikern Auskunft über die Höhe und Ausrichtung des Rahmens.“

Im Heimatmuseum erinnern viele Exponate daran, wie früher in Radevormwald gelebt und gearbeitet wurde. Ein Ausstellungsraum, der bei Besuchern aber immer besonders gut ankommt, verrät Vereinsvorsitzende Ursula Mahler, ist die bergische Wohnküche im Obergeschoss. Hier sorgte besonders die Waschecke für Erheiterung. „Früher gab es noch den klassischen Waschtag. Ein Tag, an dem die Wäsche aufwendig in einem großen Kessel mit heißem Wasser gekocht wurde“, erzählt Mahler. Mit einem großen Holzstab wurde die Wäsche im Kessel gerührt und hinterher durch die Mangel gedreht. Ein Gerät, das jüngeren Generationen wie eine große Pastamaschine vorkommt.

Auch der kleine Kohleofen mit den vielen Aufsätzen etwa für Waffeln weckt bei den Besuchern des Heimatmuseums Erinnerungen. „Oh Gott, musste ich die Dinger früher schrubben“, entfährt es einer Besucherin beim Anblick der Eisen.

Im Wülfing-Museum gehört zweifelsohne die gigantische Dampfmaschine zu den beeindruckendsten Exponaten der alten Tuchfabrik. Doch wesentlich spannender ist die Geschichte der früheren Dessinateure oder Musterzeichner. In der Tuchfabrik, erklärt Karola Johnen, waren die Dessinateure doch die heutigen Trendscouts. Sie entschieden zwei Jahre im Voraus, welche Trends kommen und welche Muster die Tuche haben würden. „Früher gab es zwei Kollektionen pro Jahr, Sommer und Winter“, erklärt Johnen. „Die Dessinateure waren die Modeexperten mit einem hellseherischen Talent.“

Über Reisen in Modemetropolen wie Italien und Messebesuchen versuchten diese ausgebildeten Leute, die Trends für die kommenden Kollektionen vorherzusehen. Ihre Vorgaben waren für eine ganze Branche richtungsweisend. In der Fabrik entschieden Dessinateure beispielsweise über Webmuster, die dann von den Webern hergestellt wurden.

Die bekanntesten sind Pepita, Oxford und Glenchek. Bücherweise liegen im Wülfing-Museum solche handgeschriebenen Musterbücher vor, in denen sich die Mode aus den vergangenen Jahrhunderten ablesen lässt.