Erstmals finden digitale Elternabende statt

Sekundarschule Radevormwald weist auf neue Angebote der Agentur für Arbeit hin.

Die Sekundarschule Radevormwald weist auf die Woche der digitalen Elternabende hin, die von Montag bis Samstag, 6. bis 11. Februar, stattfindet. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) veranstaltet dieses Angebot zum ersten Mal. Diese Woche soll Eltern und Schülern die Möglichkeit bieten, die Top-40-Unternehmen aus verschiedenen Branchen mit ihren Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten kennenzulernen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Bei den Elternabenden präsentieren die Unternehmen sich und ihre Unternehmenskultur, geben Einblicke in Rahmenbedingungen ihrer Nachwuchskräfte und erläutern Karrieremöglichkeiten nach erfolgreichem Abschluss. Zudem berichten Auszubildende und dual Studierende über ihre Erfahrungen aus dem Bewerbungsverfahren, wie sie diese gemeistert haben und wie es ihnen als Berufseinsteiger geht. Eltern können sich auch informieren, wie die Berufsberatung der Agentur ihr Kind grundsätzlich im Entscheidungsprozess zwischen Schule und Beruf unterstützt. Dieser besondere digitale Elternabend findet am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr statt. Die Elternabende richten sich sowohl an Eltern als auch an Schüler in der Phase der Berufsorientierung. Sie wählen sich dann zum jeweiligen Termin über einen Einwahl-Link ein. Eine separate Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstaltungen finden immer abends von Montag bis Freitag um 19 Uhr und 20 Uhr statt sowie am Samstag um 16 Uhr und 17 Uhr. -s-g-

Weitere Informationen beispielsweise über die teilnehmenden Unternehmen und die Einwahllinks finden Interessierte im Internet.

www.arbeitsagentur.de/k/digitale-elternabende