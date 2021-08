Die ersten Sonderzüge sollen 2020 fahren

Wupperschiene

+ © Wilfried Müller In den vergangenen Jahren war der Verein vor allem mit der Sanierung von Bauwerken – hier eine Brücke bei Beyenburg – beschäftigt. © Wilfried Müller

Die Arbeiten für die Wiederbelebung der Strecke zwischen Wuppertal und Rade gehen weiter.

Von Stefan Gilsbach

Es ist ein gewaltiges Projekt, das die Ehrenamtler des Vereins „Bergische Bahnen – Förderverein Wupperschiene“ vor Jahren angepackt haben: die Wiederbelebung der Bahnstrecke zwischen Wuppertal und Radevormwald für einen Museumszug. Auch wenn manche Bürger den Eindruck haben, dass sich auf der Strecke wenig tut, war der Verein auch im vergangenen Jahr sehr aktiv.

So konnte im November die Gleislücke an der Brücke Öhde geschlossen werden. „Die Firma Gasthaus hatte kurzfristig die Möglichkeit, die neuen Brückenschwellen einzulegen und das Gleis auf der Brücke wieder herzustellen“, teilt der Verein mit. „Auch wenn noch Stopfarbeiten ausstehen, lässt sich zumindest heute sagen, dass die Strecke nun wieder, wenn auch nur theoretisch, befahrbar ist. Auch die Schotterfänge vor der Brücke wurden noch ergänzt.“

Es ist nicht das einzige Vorhaben, das 2019 auf den Weg gebracht wurde. Im Rückblick zählt der Verein auf, was sonst noch geschafft wurde: Die Erneuerung der Weichen 2 und 10 in Wuppertal-Beyenburg, der Freischnitt an gleicher Stelle, die Sanierung der Stützmauer in Beyenburg, eine Durchlass-Sanierung zwischen dem Bahnhof Beyenburg und der Firma Erfurt. Ein Problem, das den Bahnfreunden einige Arbeit bereitete, war die Beseitigung der Folgen eines Hangrutsches im Jahr 2018.

Auch am Material musste nachgebessert werden. Für die Dampflok 528086, die in Dahlhausen zuletzt vor sich hinrostete, gab es im vergangenen Jahr eine Schönheitskur, die durch Gönner des Vereins ermöglicht wurde. Bald soll sie wieder „ein richtiger Blickfang“ werden, hoffen die Vereinsmitglieder.

Sonderfahrt zum Müngstener Brückenfest war ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt des vergangenen Jahres sei natürlich die Sonderfahrt zum Müngstener Brückenfest im Oktober gewesen, sagt der Vorsitzende Ulrich Grotstollen. „Das war auch finanziell erfolgreich“, meint er. Bei den Arbeiten an der Brücke Öhde konnten die Vereinsmitglieder auch auf Helfer zurückgreifen, die das Job-Center in Wuppertal vermittelt hatte. „Zu 90 Prozent sind die Arbeiten an der Brücke jetzt abgeschlossen, es fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten“, sagt der Vorsitzende.

Im Jahr 2020 könnte, wenn alles klappt, wie Grotstollen und seine Mitarbeiter es sich vorstellen, dann wieder ein Zug auf einem Teil der Strecke verkehren. „Der Abschnitt zwischen Rauental und Beyenburg ist nun befahrbar“, sagt er. Es stünden noch ein paar Überprüfungen durch Brückenexperten und Geologen aus, aber hauptsächlich gehe es nur noch um verwaltungstechnische Dinge.

WUPPERSCHIENE STRECKE Die Eisenbahnstrecke führt von Wuppertal-Rauental über Beyenburg und Dahlhausen bis nach Wilhelmsthal. Der Verein hat die Strecke 1994 erworben. Auf 8,5 Kilometern bietet der Verein „Wuppertrail“ Draisinen-Fahrten an. Dieses Angebot existiert seit 2009 und wird immer beliebter. www.wupperschiene.eu www.wuppertrail.com

Der Förderverein Wupperschiene hatte sich aus diesem Grund weitere professionelle Hilfe mit ins Boot geholt, nämlich die „Häfen und Güterverkehr Köln AG“. Die Fachleute aus der Domstadt entlasten seit geraumer Zeit die Vereinsmitglieder beim bürokratischen Aufwand. Grotstollen bekräftigt: „Wir tun alles dafür, damit der Zug in diesem Jahr fahren kann.“ Eine Diesellok wurde bereits erworben.

Alle Bürger sind eingeladen, zum Neujahrsempfang des Vereins „Bergische Bahnen – Förderverein Wupperschiene“ am Samstag, 11. Januar, zu kommen. Er findet von 16 bis 19 Uhr im Wülfing-Museum, Am Graben, 4-6, in Dahlerau statt.