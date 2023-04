Erst dichter Qualm, dann lodernde Flammen

Traditionen wie Eierkippen und Osterfeuer werden von vielen hochgehalten.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Es ist eine jener Traditionen, denen die Corona-Pandemie eine Zwangspause bereitet hatte: das Osterfeuer mit vorherigem Eierkippen der Kulturgemeinde Önkfeld. Traditionell wird am Karsamstagabend das Osterfest auf diese Weise feurig begrüßt. „2020 und 2021 ist es ausgefallen, im Vorjahr haben wir zumindest eine kleine Andacht vor dem Osterfeuer am Wasserbehälter abgehalten“, sagt Jürgen Fischer, Vorsitzender der Kulturgemeinde. Doch in diesem Jahr war wieder alles wie früher. Rund 50 Frauen, Männer und Kinder waren zum Eierkippen ins Kulturzentrum in Oberönkfeld gekommen – den Abschluss markierte wie gewohnt Pfarrer Philipp Müller mit einer kurzen Andacht, ehe es dann zu Fuß auf die große Wiese beim Wasserbehälter ging.

Das Eierkippen – man kennt es auch als Eierkitschen – ist ein kleines, humorvolles Spiel, bei dem die Schale des Eis des Gegenübers zerbrochen werden muss, während das eigene Ei heil bleiben soll. „Es ist lustiges Spiel, bei dem auch wieder viele Leute mitgemacht haben“, sagte Fischer. Und am Ende gibt es zwei Gewinner, denn der Wettbewerb wird in einer Kinder- und in einer Erwachsenenrunde ausgetragen.

„Bei den Erwachsenen hat Carmen Koester gewonnen, bei den Kindern Anton Wüster, der auch schon 2019 gewonnen hat“, sagt Fischer schmunzelnd. Auf das Geheimnis seines Erfolges angesprochen, sagt Anton: „Am Anfang nicht zu fest zudrücken, zum Ende hin aber schon.“ Als Preis hat der erfolgreiche Eierkipper eine große Box Gummibärchen bekommen. Ob er die mit seiner Schwester teilen wird, die er im Endspiel geschlagen hat? „Mal sehen“, sagt er und lacht.

Feuerwehrleute entfachenausnahmsweise mal ein Feuer

Auch Pfarrer Müller hatte in seiner kleinen Predigt das Thema Ei gewählt. „Das kleine Küken fängt mit seiner kleinen Säge am Schnabel an, die Schale aufzupicken. Auch wir Menschen müssen uns durch den Glauben den Weg frei zu Gott picken“, sagte Müller.

Für das anschließende Osterfeuer wurde das Holz am Vormittag in den Gärten von sieben Mitgliedern der Kulturgemeinde eingesammelt. „Unsere Feuerwehr der Löschgruppe Önkfeld hat das Holz aufgeschichtet und wird sich um das Anfeuern und das ordentliche Abbrennen des Feuers kümmern“, sagt Fischer. Man habe überlegt, aus dem Osterfeuer ein Event zu machen, sich aber bewusst dagegen entschieden. „Natürlich haben die Leute Essen oder Getränke dabei, aber wir werden auf der Wiese keinen Getränkestand oder Grill aufstellen“, sagt Fischer.

Das ist auch gar nicht nötig, selbst wenn es einen Augenblick länger dauert, bis das Feuer munter in den kalten Abendhimmel am Vortag zum Osterfest lodert. Denn wenn man den Regen der Vorwochen in Betracht zieht, ist Holz und Gesträuch natürlich alles andere als trocken. Entsprechend wild raucht es, und die Feuerwehrleute brauchen einige Zeit, bis das Osterfeuer 2023 endlich brennt – mal eine ungewohnte Aufgabe für sie, ein Feuer zu entfachen anstatt es zu löschen. Am Ende leuchtete der brennende Holzstoß dann wieder über den Hügeln von Önkfeld und zeigte weithin sichtbar, dass das Osterfest begonnen hatte.