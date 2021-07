Erntedank wird früher gefeiert

Önkfeld

+ © Flora Treiber Der Tanz um den Festbaum ist eine Tradition. © Flora Treiber

Vom 28. bis 30. September wird sich Önkfeld wieder im Ausnahmezustand befinden.

Von Stefan Gilsbach

Nicht nur die Einwohner von Önkfeld freuen sich schon auf das Erntedankfest. Die Veranstaltung mit der Kür der Erntekönigin und dem Umzug ist in der ganzen Region ein Begriff. In diesem Jahr findet das Fest vom Samstag, 28., bis Montag, 30. September, statt.

„Wir sind in diesem Jahr eine Woche früher am Start“, erklärt Jürgen Fischer, der erste Vorsitzende der Kulturgemeinde. Das Motto in diesem Jahr lautet „Altes erhalten – Neues gestalten“.

Ansonsten jedoch bleiben die Veranstalter dem bewährten Programm treu. Am Samstag wird die Erntekönigin 2019/2020 gekürt. Einlass im Haus der Dorfgemeinschaft ist ab 19 Uhr, um 20 Uhr beginnt dann das unterhaltsame Programm, das von den Kindern und Erwachsenen der Dorfgemeinschaft gestaltet wird.

Die Bewerberinnen für das Amt der Erntekönigin müssen sich spannenden Aufgaben stellen, um die Nachfolgerin von der derzeitigen Erntekönigin Simone Mundorf zu werden. Für gute Laune sorgt an diesem Abend die Band SAM-Tanzmusik. Der Eintritt beträgt 9 Euro.

Umzug startet um 14 Uhr von der Festwiese aus

Höhepunkt der Festtage ist wie immer der Sonntag mit dem großen Umzug. Zunächst wird jedoch um 10 Uhr ein Gottesdienst im Festzelt gefeiert. Gegen 13.30 Uhr werden dann die Wagen auf die Festwiese fahren. Nach dem Bändertanz wird der neuen Erntekönigin gehuldigt, anschließend wird sich der Zug gegen 14 Uhr in Bewegung setzen. Für die musikalische Begleitung sorgen das Fanfarencorps Landsknechte aus Halver und der Spielmannszug Kierspe. Im Festzelt finden derweil bei Kaffee und Kurchen eine musikalische Unterhaltung und Kinderbelustigung statt. Der Sonntag endet mit einer DJ-Party im Festzelt, die um 18 Uhr beginnt. Am Montag findet der traditionelle Seniorennachmittag im Festzelt statt.

Um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) beginnt dann der Dorfabend mit dem Tanz um die Erntekrone und der Ziehung der Hauptgewinne der großen Verlosung. Die Teilnahme an der Verlosung lohnt sich, denn der erste Preis ist eine siebentägige Reise für zwei Personen gemeinsam mit der neuen Erntekönigin in den sonnigen Süden. Der zweite Preis ist eine Currywurst-Maschine der Friedhelm Selbach GmbH, der dritte Preis ein Gutschein von Optik Strunk. Weitere Gutscheine heimischer Unternehmen werden ebenfalls verlost, auch eine Planwagenfahrt mit dem Höller Hof. Die Lose sind auch erhältlich per E-Mail.

post@kulturgemeinde-oenkfeld.de