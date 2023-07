Ereignisreiche Tage in Châteaubriant

Radevormwalder statten ihren Freunden in Frankreich einen Gegenbesuch ab.

Châteaubriant. Eine Reisegruppe aus Radevormwald konnte nun ihren Freunden in der französischen Partnerstadt Châteaubriant einen Gegenbesuch abstatten – durch die Corona-Pandemie mussten die Reisepläne längere Zeit aufgeschoben werden.

Ende Mai konnten sich jedoch acht Frauen und Männer mit einem Kleinbus auf die 900 Kilometer lange Fahrt machen. Einen Abstecher gab es nach Rouen in der Normandie, wo die Altstadt erkundet wurde. Am Abend erreichte die Gruppe Châteaubriant, wo sie bereits von etwa 30 Freunden erwartet wurde. Der Präsident des Comitees, Jean Pierre Rammette, begrüßte die Gäste aus Deutschland mit einer kurzen Ansprache. Mit der Übergabe von Gastgeschenken und einem Buffet klang der Tag aus.

Am folgenden Morgen wurden die Radevormwalder bei einem Umtrunk im Rathaus empfangen. Dabei wurde auch der verstorbenen Helga Hensberg gedacht. Thérèse Burgnigault erinnerte an ihre langjährige Weggefährtin.

Leider wurde die Fahrt von einem Unfall überschattet: Eine Mitreisende wurde nach einem Sturz ins Krankenhaus von Nantes gebracht und konnte nicht mehr an dem Reiseprogramm teilnehmen. Die franzöischen Gastgeber Jean Claude und Maryvonne Hay kümmerten sich liebevoll um die Verletzte und ihren Ehemann.

Rinderfarm und Schiefermine wurden besichtigt

Nach dem Mittagessen in den Gastfamilien wurden eine Rinderfarm und ein kleiner Bio-Hof besichtigt. Am Abend fand man sich zu einem geselligen Abendessen in einem Châteaubrianter Restaurant wieder.

Den Höhepunkt der Tour bildete der Samstag. Mit dem Bus fuhren die Teilnehmer in Richtung Küste. Von Port d‘Arzal-Camoël unternahmen sie eine romantische Bootsfahrt mit Mittagessen auf dem Flüsschen Vilaine. Anschließend ging es nach Damgan an der Atlantikküste.

Am Sonntag fuhren die Gäste und ihre französischen Freunde nach einem ausgiebigen Picknick mit Privatwagen ins 40 Kilometer entfernte Noyant la Gravoyère, um eine Schiefermiene zu besuchen. Ein außergewöhnliches Erlebnis: Dort wird der Schiefer in einer Tiefe von mehr als 100 Metern abgebaut. Es herrscht in der Mine eine konstante Temperatur von sieben Grad Celsius. Eine kleine Grubenbahn brachte die Besucher zu der Abbaustelle in der Tiefe.

Am Montag schließlich gab es einen emotionalen Abschied von den Freunden in Châteaubriant. Aus ihren Reihen wurde mehrfach der Wunsch geäußert, an dem Erwachsenenaustausch teilzunehmen. Auch Eltern von Sportlern der „Voltigeurs“ – eine Delegation von 36 jungen Fußballern hatte im April Radevormwald besucht – sprachen dies an. Um das möglich zu machen, bräuchte es auf Radevormwalder Seite allerdings noch einige Familien oder Personen, die bereit wären, Gäste aus Frankreich bei sich aufzunehmen. Natürlich können die Interessenten sich auch bei den weiteren Aktivitäten rund um die Partnerschaft mit Châteaubriant engagieren. Französischkenntnisse wären hilfreich, sind aber nicht unbedingt erforderlich. Die Besuche finden stets zu Pfingsten statt, abwechselnd in Radevormwald und Châteaubriant. s-g