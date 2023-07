Entstehen soll ein Kochbuch für Radevormwald

Der Trägerverein „aktiv55plus“ startet ein Projekt mit regionalen Rezepten.

Radevormwald. Regionale Küche ist beliebt. Ob auf Internet-Portalen oder in den Studioküchen der TV-Sender, es wird gerne gebrutzelt, was schon die Großmutter für gut und lecker hielt, und das am liebsten mit heimischen Produkten. Der Trägerverein „aktiv55plus“ greift diesen Trend auf. Unter dem Motto „gesund-regional-preiswert“ soll diese Idee nun mit der Stadtverwaltung umgesetzt werden. Ein erstes gemeinsames Kochen ist für Donnerstag, 3. August, um 11 Uhr im Haus Hürxthal (Haus der Begegnung) am Schlossmacherplatz geplant. Teilnehmen kann jeder Interessierte, nur um Anmeldung wird gebeten.

Doch nicht nur die Freude am gemeinsamen Kochen haben die Veranstalter im Blick. Wenn bei dieser Aktion viele regionale Rezepte zusammenkämen, so heißt es in der Ankündigung des Trägervereins, dann soll daraus ein eigenes Radevormwalder Kochbuch entstehen. Übrigens können dazu auch Rezepte eingereicht werden, vor allem solche, die aus dem Bergischen stammen und den Geldbeutel schonen. Dass ein solches Heimat-Kochbuch ein großer Erfolg werden kann, hat das Kochbuch der Hückeswagener Landfrauen gezeigt, das sich zu einem wahren Renner entwickelte und mehrere Auflagen erlebte.

Wer sich für das Koch-Projekt anmelden möchte, kann dies telefonisch tun unter Tel. 02195-9200911, zu den Öffnungszeiten des Begegnungscafés: montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 13 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr. Auch unter der E-Mail-Adresse begegnungscafe@aktiv55plus.de oder schriftlich an die Adresse des Trägervereins „aktiv5pus“, Schlossmacherstraße 2, 42477 Radevormwald, können sich Interessierte anmelden. -s-g-



