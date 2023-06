Entsorgungsmöglichkeiten fehlen vor Ort

Wer Grünabfall oder Papier loswerden möchte, muss nach Hückeswagen fahren.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Wer in der Bergstadt lebt und einen Garten besitzt, wird die Situation kennen: Nach getaner Arbeit im Garten, wird der angesammelte Grünabfall ins Auto gehievt, Altpapier gleich mit verstaut und nach Hückeswagen gekarrt. Im dortigen Wertstoffhof des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes (BAV) können auch die Bürger der Stadt auf der Höhe ihren Grünschnitt sowie Zeitungen und Kartons entsorgen. Kostenlos, ja, aber wenig umweltfreundlich und zeitaufwendig. Immerhin werden bei Hin- und Rückfahrt gut 20 Kilometer zurückgelegt.

Wenig bürgerfreundlich finden das die Radevormwalder Christdemokraten, die in der jüngsten Ratssitzung einen Antrag auf „Bereitstellung von Entsorgungsmöglichkeiten durch die Stadt Radevormwald“ stellten. „Zur weiteren Verstetigung des Grundsatzes ‚bürgerfreundliche Kommune‘ und zur Vermeidung von emissionsintensiven, zusätzlichen Fahrten nach Hückeswagen mit entsprechendem zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand für alle Bürger unserer Stadt, sehen wir die Bereitstellung zusätzlicher Entsorgungsmöglichkeiten als dringend geboten und notwendig an.“

Alternative Liste gibt Kosten zu bedenken

Einen Antrag, dem auch die übrigen Parteien im Stadtrat, nach kurzem Meinungsaustausch und Umwandlung in Prüfauftrag, einstimmig folgten. Rolf Ebbinghaus (Alternative Liste) könne zwar nachvollziehen, dass es lästig sei für Rader, ihren Grünabfall nach Hückeswagen zu bringen, allerdings habe das einen guten Grund. „Radevormwald zahlt dafür Müllgebühren an Hückeswagen. Es hat also nicht nur etwas mit Komfort, sondern auch mit einer Kostenumverteilung zu tun.“ Werde eine eigene Sammelstelle in Rade eingerichtet, gab Ebbinghaus zu bedenken, würde es für die Stadt sicherlich teurer. „Die Kosten für die Grünabfälle belasten dann jene, die überhaupt keinen Garten haben und keine Grünabfälle produzieren. Das ist nicht im Sinne aller Bürger“, sagte er, bevor der CDU-Antrag in einen Prüfauftrag für die Verwaltung umgewandelt wurde.

„Das ist schon ein großes Thema“, befand Sebastian Dickoph (CDU). „Wir können den Bürgern nicht vermitteln, dass sie für ihren Abfall zehn Kilometer hin und zehn Kilometer zurückfahren müssen, aufgrund von Kosten.“ Nils Paas (SPD) schlug vor, eine temporäre Lösung, ähnlich wie in Remscheid zu prüfen. In der Nachbarstadt werden für bestimmte Zeiten in der Saison Sammelcontainer auf dem Schützenplatz aufgestellt. Der Erste Beigeordnete der Stadt, Simon Woywod, schlug vor, auf dem kurzen Dienstweg mit der BAV zu kommunizieren und nach Lösungen zu suchen.