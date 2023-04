Energieberater erklärt, was möglich ist

„Besser heizen, Wärme pumpen“ – Vortrag zieht viele Besucher an.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald. Es war der zweite Vortrag, den Radevormwalds Klimaschutzmanager Niklas Lajewski vor Ostern zusammen mit Martin Halbrügge, Diplom-Ingenieur, Energieberater und für die Verbraucherzentrale NRW im Einsatz, organisiert hat. Am Gründonnerstagabend ging es im großen Saal im Bürgerhaus um ein Thema, das derzeit in aller Mund ist. Nachdem der Vortrag in der Woche zuvor, bei dem es um Solarstrom und Photovoltaik gegangen war, den Mehrzweckraum im Bürgerhaus an seine Kapazitätsgrenzen gebracht hatte, war man in den großen Saal des Gebäudes ausgewichen. Eine vernünftige Entscheidung, denn auch der zweite Vortrag mit dem Titel „Besser heizen, Wärme pumpen“ war wieder sehr gut besucht.

Das Thema waren diesmal Wärmepumpen – und gerade weil manch Hausbesitzer angesichts der aktuellen politischen Debatte dabei schnell in Schnappatmung verfällt, war es gut, fachliche Einschätzungen zu den Vor- und auch Nachteilen dieser Form der Wärme- und Energiegewinnung einmal gebündelt zu hören zu bekommen.

Dabei ging Halbrügge methodisch vor – was nicht jedem im Publikum zu gefallen schien. Mehrfach sollte er Fragen zur Umsetzung in spezifischen Fällen beantworten. Etwa zur Wärmedämmung in alten Schieferhäusern, zur Refinanzierung – und bekam auch den Unmut mancher Bürger darüber zu spüren, dass man gezwungen sei, eine Wärmepumpe einzubauen, obwohl das möglicherweise gar nicht wirtschaftlich sei.

Ausstieg aus fossilen Energien – Importabhängigkeit – Standards

Irgendwann schlug ein Teilnehmer vor, dass man doch erst einmal den Vortrag zu Ende hören solle, ehe man in die Diskussion einsteige. „Sonst sitzen wir noch ewig hier“, sagte er. Dafür gab es Applaus. Halbrügge machte klar, dass er seinen Vortrag nicht halte, um politische Aussagen zu treffen. „Mir geht es heute Abend lediglich darum, aufzuzeigen, was möglich ist und was nicht“, sagte der Energieberater. Es gehe um drei Punkte: „Um den Ausstieg aus den fossilen Energien, um die Importabhängigkeit und darum, vorhandene Standards zu sichern.“ Das seien schließlich die Themen unserer Zeit. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz, das in den 1990er-Jahren eingeführt worden sei, habe dazu geführt, das innerhalb der vergangenen 20 Jahre die Hälfte der Energieversorgung durch erneuerbare Energien – also vor allem Wind und Sonne – gestemmt werde. „Bei der Wärmeerzeugung und beim Verkehr sieht das wesentlich schlechter aus – hier gab es eben keine Gesetze, die die Richtung vorgegeben haben“, erläuterte Halbrügge. Dabei sei eines klar – bis 2045 müsse in der Wärmeversorgung gehandelt worden sein. „Ab dann gibt es keine Öl- und Gas-Heizungen mehr“, sagte er. Das Dilemma wiederum sei ebenfalls klar. „Wenn wir jetzt weitermachen wie bisher, dann werden wir das nicht schaffen.“

Daher sei die Lösung naheliegend. „Wenn wir langfristig niedrige und bezahlbare Energiekosten haben wollen, müssen wir auf die regenerativen Energien setzen – und das heißt Wärmepumpe plus Photovoltaik“, resümierte Halbrügge. Natürlich, räumte er ein, müsse man die Investitionen gegenrechnen, natürlich müsse man berücksichtigen, dass es derzeit einen deregulativen Markt für Wärmepumpen habe. Und natürlich müsse man auch die baulichen Gegebenheiten gerade älterer Häuser mitberücksichtigen. „Aber nur, weil das Ziel vielleicht im ersten Moment etwas schwierig und nicht ganz einfach umzusetzen aussieht, kann man es doch nicht einfach aufgeben!“

Grundsätzlich gelte – Wärmedämmung sei das A und O, damit man eine Wärmepumpe wirtschaftlich sinnvoll betreiben könne. „Denn im Grunde genommen kann man in jedem Haus, auch im Altbau, eine Wärmepumpe nutzen, es geht auch ohne Fußbodenheizung. Der entscheidende Faktor ist die Vorlauftemperatur – wenn man die durch eine geschickte und gute Dämmung des Objekts niedrig halten kann, dann ist die Wärmepumpe die Anlage der Wahl“, sagte Halbrügge.