Eingang zum Rathaus ist dicht

Das Rathaus in der Hohenfuhrstraße.

Aufgrund von Baumaßnahmen im Rathaus bleibt die Haupteingangstür der Stadtverwaltung ab Montag, 14. August, für etwa vier Wochen geschlossen.

Radevormwald. Das Rathaus kann vom Parkplatz aus über den Eingang am Servicebüro oder den Eingang am Archiv betreten werden. Vom Vorraum des Servicebüros geht es dann über die Wendeltreppe und den Verbindungsgang entlang der Teeküche ins Hauptgebäude.

Vom Eingang am Archiv ist der Aufzug zum Erreichen der Etagen 1 bis 4 zu nutzen. Die Wege werden zusätzlich ausgeschildert. Die Mitarbeiter des Sozialamtes sind im sogenannten „Blauen Salon“ (Sozialhilfe, Wohngeld und Wohnberechtigungsscheine) und in der Teeküche (Asylbewerberleistungen) zu erreichen. Eine vorherige telefonische Terminabsprache wird empfohlen. Die Information im Rathaus an der Hohenfuhrstraße ist ab Montag im Büro gegenüber des Servicebüros zu finden. -s-g-