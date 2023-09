Einer der letzten Männerchöre in Radevormwald

Probe beim MGV Hahnenberg: Am Klavier Frank Scholzen, Gerd Gesenberg (vorne rechts), dahinter Sohn Jan Gesenberg, links daneben Thomas Dietz.

Der Männergesangverein Hahnenberg existiert bereits seit 142 Jahren.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Es ist Dienstagabend, kurz vor 19.30 Uhr. Im Sängerheim ist Leben eingekehrt: Mitglieder des Männergesangsvereins (MGV) stehen mit einem Bierchen zusammen und unterhalten sich, bis Chorleiter Frank Scholzen seine Sänger zur Probe zusammentrommelt. Plaudernd und lachend nehmen die Herren ihre Plätze ein, klappen ihre Mappen auf. Was sich der Chorleiter wohl für diesen Abend vorgenommen hat?

Seit 142 Jahren gibt es den MGV Hahnenberg mittlerweile schon. Ein Traditionschor, von denen es in Radevormwald kaum noch welche gibt. Die goldenen Zeiten, in denen die Mitgliedschaft in einem Männerchor buchstäblich noch zum guten Ton gehörte, sind lange vorbei. Das merkt auch der MGV, der wie viele Vereine, um jedes neue Mitglied kämpft. Aktuell besteht der Chor aus 33 sangesfreudigen Herren, wobei der Altersdurchschnitt jenseits der 60 Jahre liegt. Das jüngste Mitglied ist 45 Jahre alt, das älteste 89.

„Ich singe sehr gerne und die Kameradschaft ist hier einfach spitze.“

Die allermeisten Mitglieder sind seit Jahrzehnten dabei und loben die tolle Gemeinschaft, wie etwa Heinz Osenberg. Der 85-Jährige ist seit 65 Jahren Hahnenberger Sänger und hat keinen einzigen Tag davon bereut. Ans Aufhören habe er trotz seines mittlerweile fortgeschrittenen Alters noch nicht gedacht. „Ich singe sehr gerne und die Kameradschaft ist hier einfach spitze.“

Das hat sich über die Jahr im MGV verändert

Früher, erinnert sich Osenberg, ging der MGV auch regelmäßiger auf Chorreisen, besuchte die sangesfreudigen Sänger der Partnerstadt Châteaubriant. Die langen Busfahrten nach Frankreich seien den meisten aber mittlerweile zu anstrengend. Und bei den Franzosen sehe es ähnlich aus. Die älteren Mitglieder im MGV begnügen sich mit den wöchentlichen Proben, einigen Ausflügen und den wenigen Auftritten im Jahr.

Jan Gesenberg ist, mit seinen 45 Lebensjahren, das jüngste Mitglied der Hahnenberger und regelrecht in den Gesangverein hineingeboren. „Ich war vier oder fünf Jahre alt, da habe ich das hier schon miterlebt“, sagt er und lächelt. Mit 18 Jahren trat er offiziell dem Verein bei. Sein Vater, Gerd Gesenberg (76), gehört bald 60 Jahre dem MGV an und nahm früher auch den Sohn mit zu den Proben und Auftritten. Seit fast 30 Jahren singen Vater und Sohn nun schon gemeinsam im Verein und halten die langjährige Tradition aufrecht. Ihrer Familie gehört das Sängerheim.

So versucht der MGV neue Mitglieder zu gewinnen

Gesenberg Senior ist nicht nur leidenschaftlicher Sänger, sondern auch Wirt im Vereinsheim. Gesenberg Junior hat Anfang des Jahres den Vorsitz des Vereins übernommen und möchte das Repertoire des MGV ein wenig verjüngen, um neue Mitglieder für den Chor zu gewinnen.

Thomas Dietz, im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, stieß über einen Zeitungsbericht in den 1990er-Jahren zum Verein. „Ich war damals frisch aus dem Ruhrpott zugezogen und suchte Kontakt“, erinnert sich Dietz, der auch in seiner Heimat im Chor sang. Er habe noch Zeiten erlebt, da bestand der MGV aus über 50 aktiven Sängern. Mittlerweile sei es nicht mehr so einfach, neue Mitglieder zu finden. Auch aufgrund eines eher verstaubten Images, das die jüngeren Mitglieder des MGV wie Jan Gesenberg und Thomas Dietz durch ein ansprechenderes Repertoire versuchen zu ändern. „Mit Wanderliedern lockt man heute niemand mehr hinterm Ofen hervor“, sagt Dietz. „Das Heimatlied ist mal ganz schön, aber wir brauchen auch andere Stücke.“

Ein Problem sei die große Altersspanne im Verein

Derzeit probt der MGV beispielsweise neben traditionellem Liedgut auch peppigere Lieder von Santiano, Höhner oder Rio Reiser ein. Alles eine Frage des Geschmacks, weiß Chorleiter Frank Scholzen. Insgesamt betreut Scholzen zehn Chöre im Rheinland und kennt die Problematik einer großen Altersspanne innerhalb des Vereins. „Wenn man allen etwas entgegenkommt, funktioniert es aber eigentlich sehr gut.“ Im MGV, den er jetzt auch schon seit 18 Jahren leitet, gefällt ihm besonders die Gemeinschaft. „Es gibt nicht viele Chöre, die sich nach der Pandemie vergrößern konnten, der MGV gehört beispielsweise dazu“, sagt er stolz. Drei Neuzugänge konnte der Verein verzeichnen, auch bei dieser jüngsten Probe ist ein Neuzugang dabei. Für die nächsten 20 Jahre wünscht sich Scholzen eigentlich nur, dass der MGV seine Essenz nicht verliert und er weiterhin Chorleiter der gutgelaunten Truppe sein darf.

Um kurz nach 21 Uhr haben die Männer schließlich Feierabend, singen dem Geburtstagskind Heinz Osenberg a cappella noch ein Ständchen. Danach gehen sie wieder zum geselligen Teil über, stehen noch ein Weilchen zusammen. „Das gehört einfach dazu. Nach der Probe haut keiner sofort ab“, sagt Jan Gesenberg. Auch das sei eine Besonderheit in einer heute schnelllebigen Welt.

Hintergrund

Proben: Der MGV probt jeden Dienstag von 19.30 bis 21 Uhr im Sängerheim Hahnenberg. Wer gerne singt oder sich einer bunten Gemeinschaft anschließen will, ist herzlich willkommen. Vier Proben sind kostenlos. Der Monatsbeitrag bei einer Mitgliedschaft beträgt neun Euro.

Konzert: Der nächste große Höhepunkt des MGV ist das gemeinsame Adventskonzert mit dem Don Kosaken Chor Serge Jaroff unter der Leitung von Wanja Hlibka am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr im Bürgerhaus. Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro bei PBS Radevormwald (Schloßmacherstraße 3) sowie in der Stadtbücherei. Restkarten werden an der Konzertkasse für 25 Euro verkauft.

