Eine Tradition lebt wieder auf

Radevormwald. Eine gute Nachbarschaft miteinander aufbauen, sie pflegen und fördern, das ist das Ziel des zweiten Nachbarschaftsfestes an der Wupper am Freitag, 26. Mai. In diesem Jahr soll eine Tradition wieder aufleben. Da die Einwohner der Wupperorte ja gewissermaßen „an einem Tau ziehen“, soll dies auch ganz wörtlich umgesetzt werden – mit einem großen Tauziehen. „Viele Jahre ist es schon her, dass es dieses Kräftemessen in guter Laune auf den Vorplatz der Kirche Dahlerau gab“, heißt es in der Einladung des Vereins.