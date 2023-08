Eine besondere Leidenschaft für Pferde

Zuchtbetrieb der Familie Feuerpeil in Radevormwald besteht seit 25 Jahren.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Mit Shagya-Hengst Occident, dem ersten Hengst, der auf dem Hof der Familie Feuerpeil in der Ortschaft Im Holte geboren wurde, begann 1998 die Erfolgsgeschichte eines jungen Zuchtbetriebs. „Er war ein ganz besonderes Pferd“, erinnert sich Ute Feuerpeil (64) mit Wehmut und Liebe, an eines der ersten Fohlen, denen sie zur Welt half und der ihr in seinem Leben als mehrfach gekrönter Champion und Zuchthengst so viel Freude bereitet hat.

Auf nationalen und internationalen Zuchtschauen war Occident aufgrund seiner Schönheit der Hingucker. Bei Familie Feuerpeil spielte sich der loyale Araber durch sein wohliges-verschmustes Gemüt in die Herzen aller Familienangehörigen. „Er wusste ganz genau, was man in jeder Situation von ihm erwartete“, berichtet Sandro Feuerpeil.

Der 34-Jährige ist mit Occident, dessen Geschwistern und Nachfahren aufgewachsen und arbeitet seit vielen Jahren tatkräftig und leidenschaftlich im familieneigenen Pferdezuchtbetrieb mit – nebenberuflich. Denn Sandro Feuerpeil ist hauptberuflich Psychologe. Doch schon als ungeborener saugte er diese besondere Leidenschaft für die Pferde von seiner Mutter Ute Feuerpeil auf. „Ich war schon auf der Jagd, da war ich noch gar nicht auf der Welt“, erzählt Sandro Feuerpeil und lacht. Auch Mutter Ute schmunzelt und fasst sich an den Bauch. „Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass ich schwanger war.“

Ute Feuerpeil wuchs als Stadtkind in Wuppertal auf. Mit Pferden hatte sie in ihrer Kindheit kaum Berührung. Doch sie wusste schon früh, dass sie ein Pferdemädchen ist. „Mit 19 Jahren hatte ich dann mein erstes eigenes Pferd.“ Mit ihrem Mann Rainer Feuerpeil, gelernter Landwirt, entwickelte sich dann die Möglichkeit einer eigenen Pferdezucht.

Rainer Feuerpeil (80), der eigentlich in Koblenz geboren wurde, kam als junger Mann 1969 nach Radevormwald. „Mein Vater war nach dem Krieg sieben Jahre verschollen gewesen. Als er heimkehrte, hatte meine ältere Schwester den elterlichen Hof übernommen.“ In Radevormwald fand der Vater eine neue Anstellung und der Sohn folgte.

Vor 30 Jahren zog die Familie schließlich nach Holte, wo sie sich den Traum einer eigenen Pferdezucht erfüllte. Doch sollten es nicht irgendwelche Pferde sein, betont Ute Feuerpeil. „Wir wollten menschenbezogene Pferde züchten, mit einem sensiblen und liebenswerten Charakter.“ In den Shagya-Arabern fand sie die perfekte Mischung.

Mit Zuchthengst Occident starteten Feuerpeils ab 2009 eine neue Linie, paarten den Shagya-Hengst mit Warmblutstuten, um etwas größere und robustere Pferde entstehen zu lassen, aber mit einem ebenso zärtlichen Charakter. Aus diesen Paarungen entstanden unter anderem Shalom und Whoopy, zwei zutrauliche Stuten, Töchter von Occident, die noch immer bei Feuerpeils leben. „Die letzten direkten Nachkommen“, sagt Ute Feuerpeil. 2012 nämlich verlor die Familie ihren geliebten Hengst überraschend und tragisch aufgrund eines unglücklichen Beinbruchs. Occidents Tochter Shalom habe trotz der kritischen Wahl der Feuerpeils bei den Käufern ihrer Pferde, kein so gutes Schicksal erlitten, bedauert die 64-Jährige. Die Stute wurde nach Frankreich verkauft und kam nach zehn Jahren ausgemagert und mit einem räudigen Fell zurück. „Wir haben sie 2019 aus Lyon abgeholt.“

Viele können sich ein eigenes Pferd nicht mehr leisten

Der Käufer hatte wenige Jahre nach dem Kauf der Stute Insolvenz angemeldet und seine weit über 60 Pferde zum Schlachter gebracht. Nur knapp entfloh Shalom dem Schlachter und landete über Umwege bei einem 19-jährigen Mädchen aus Lyon, das Kontakt zu den Züchtern aufnahm. Heute läuft Shalom mit den anderen 12 Pferden der Familie, darunter drei Fohlen, frei auf der Koppel, grast und genießt noch zaghaft die Gesellschaft der anderen Artgenossen.

Die Pferdezucht unter den hohen Bedingungen, die der Familie wichtig sind, stellt Sandro Feuerpeil klar, funktioniere nur, weil die ganze Familie darin involviert ist. „Allein aus wirtschaftlichen Gründen würde es so nicht funktionieren.“ Mutter Ute kümmert sich noch immer um die passenden Zuchtpaarungen, hält Kontakt zu anderen Züchtern. Vater Rainer kümmert sich um Stall und Fütterung. Sandro Feuerpeil hilft bei der Versorgung und dem Handling, kümmert sich als Lizenz-C-Trainer um die Ausbildung der Tiere. Künftig will er gemeinsam mit seiner Ehefrau Clara Feuerpeil (26), die ausgebildete Sozialarbeiterin ist, ein weiteres Angebot schaffen und Reittherapien anbieten. Dafür haben sich beide in den vergangenen Jahren ausbilden lassen und leiten nun alles in die Wege, um bald damit starten zu können.

Ute und Rainer Feuerpeil sind froh, dass mit ihrem Sohn der Pferdebetrieb in irgendeiner Form weitergehen wird. Ob in 25 Jahren noch weiter gezüchtet werden wird, sei ungewiss. Derzeit sei die Nachfrage nämlich rückläufig. Viele könnten sich ein eigenes Pferd und die Kosten für Tierarzt und Futter kaum noch leisten.

Neuzugänge

Seit 2018 besitzt Familie Feuerpeil eine Trakehner-Stute mit außergewöhnlichen Dressur-Veranlagungen, die nun auch schon preisgekrönte Fohlen geboren hat. Die beiden Hengste und die Stute sind die jüngsten Neuzugänge der Familie Feuerpeil. Weitere Informationen gibt es online unter:

pferdezucht-feuerpeil.de