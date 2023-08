Einbruch in die Schule wird teuer für die Stadt

Täter erbeuteten in der GGS Stadt rund 200 Tablets – Geräte müssen ersetzt werden.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Mit einem mulmigen Gefühl kamen manche Kinder am Montag in die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Stadt. In der Nacht auf Samstag sind Einbrecher in das Gebäude eingedrungen, stahlen technische Geräte und Bargeld. „Die Schüler waren ein wenig verunsichert“, sagt Maik Kranjc. Es sei halt ungewohnt für sie, dass Kriminelle sich Zugang zu ihren Klassenräume verschafft haben.

Kranjc ist bei der Stadt Radevormwald für alles zuständig, was mit EDV und digitaler Technik zu tun hat. Dass er am Montag in die Schule gerufen wurde, hat einen besonderen Grund: Die Einbrecher hatten es vor allem auf die Tablets der Schüler abgesehen. „Nach jetzigem Stand sind 194 Geräte gestohlen worden“, berichtet Kranjc. Zehn Koffer, in denen die Tablets aufbewahrt wurden, seien von den Dieben ausgeräumt worden. Beim Verlassen des Gebäudes hatten sie offenbar eilig, einige Geräte fielen auf den Boden und wurden im Umkreis der Schule gefunden.

Geräte wurden gesperrt und können nicht verwendet werden

Lohnen wird sich der Diebeszug für die Kriminellen allerdings kaum. Maik Kranjc hat die Geräte sofort gesperrt, sie können daher nicht mehr verwendet werden. „Wenn die Diebe versuchen sie aufzurufen, werden sie nur die Meldung sehen, dass diese Tablets der Stadt Radevormwald gehören“, erklärt Jürgen Funke, der Teamleiter Schule bei der Radevormwalder Verwaltung. „Sie sind für die Täter wertlos.“ Funke hofft, dass sich diese Tatsache herumspricht: „Es bringt überhaupt nichts, Tablets aus Schulen zu stehlen. Es ist einfach idiotisch.“ Auch wenn die Diebe also vermutlich dumm aus der Wäsche gucken werden, bleibt leider die Tatsache bestehen, dass die Stadt die Tablets für die Schule ersetzen muss. Das ist besonders ärgerlich, weil die Verwaltung mit gutem Beispiel vorangegangen war und ausdrücklich allen Schülern diese Geräte zur Verfügung gestellt haben. „Das Land hat nur jene Tablets gefördert, die für Kinder aus sozial schwachen Familien gedacht waren“, erläutert Funke. Also muss Radevormwald wieder Geld in die Hand nehmen, damit die Schüler der GGS auch weiterhin dieses sinnvolle Unterrichtsmittel nutzen können.

Doch wie viel wird es die Stadt kosten? „Wenn man einen Preis von 350 Euro pro Tablet ansetzt, lässt sich das ja rasch ausrechnen“, meint Maik Kranjc. Wer also von rund 200 Stück ausgeht, kommt laut Taschenrechner auf 70.000 Euro.

Radevormwald ist nicht die einzige Kommune, in der Einbrecher zuletzt in Schulgebäude eingedrungen sind. Anfang August beispielsweise brachen Unbekannte in die Katholische Grundschule ein, dabei gingen sie ebenfalls sehr brutal vor. Den Dieben gelang es unter anderem, einen Tresor aus einem Schrank zu reißen und mitzunehmen. Die Tablets der Schüler konnten die Einbrecher in diesem Fall aber nicht mitgehen lassen: Nachdem sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zur Schwanenschule, der Sekundarschule und der Volkshochschule während der Sommerferien verschafft hatten, hatte das Schulverwaltungsamt umgehend reagiert und aus allen weiteren Schulen in der Stadt iPads und Tablets abholen lassen. Wie Jürgen Funke mitteilt, hat die Stadtverwaltung bereits vor geraume Zeit begonnen, die Schulen mit neuen Alarmanlagen auszustatten. Im Falle der Gemeinschaftsgrundschule Stadt war das allerdings noch nicht geschehen. Dennoch sei die Schule natürlich sorgfältig abgeschlossen und gesichert worden. Davon legen nicht zuletzt die mit Gewalt aufgebrochenen Türen Zeugnis ab.

Der Unterricht in der GGS Stadt fand am Montag ganz normal statt. Die Schulleitung teilte auf der Webseite mit, was am Wochenende passiert war: „Der Schulträger, die Polizei und die Lehrer haben die Schule durchsucht und sich einen Überblick verschafft, was gestohlen wurde. Jetzt ermitteln die Behörden und wir müssen auf weitere Erkenntnisse warten. Wir sind froh, dass es keine größere Zerstörung in der Schule gegeben hat, so dass die Räume weiterhin normal genutzt werden können.“

Ermittlungen

Dass es sich bei dem Einbruch in Radevormwald nicht um einen Einzelfall handelt, bestätigt auch Monika Treutler, Sprecherin der Oberbergischen Polizei in Gummersbach: „Wir haben kreisweit derzeit mehrere solche Einbrüche gehabt.“ Ob es

sich um eine einzige Einbrecherbande handelt, die in der Region gezielt Schulen ins Visier genommen hat, sei aktuell Gegenstand der Ermittlungen, erklärt die Polizeihauptkommissarin.