Einbruch an der Wasserturmstraße

Das teilte die Polizei gestern mit. In der Tatzeit zwischen 8 und 17 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer im ersten Stock und entkamen mit Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter Tel. (02261) 81990. -ms-