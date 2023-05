Ein wichtiger Schritt für den KGS-Neubau

Geänderter Flächennutzungsplan könnte Arbeiten den Boden ebnen.

Von Stefan Gilsbach

Verwaltung und Politik tun in dieser Woche den nächsten Schritt für den neuen Bildungsstandort auf der Fläche „Am Kreuz“. Hier soll die Katholische Grundschule (KGS) Lindenbaum ein komplett neues Gebäude erhalten. Auch eine Kindertagesstätte soll dort entstehen. Das Grundstück liegt nahe der Einmündung der Kaiserstraße in die B 229.

Im Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstag geht es nunmehr um die Änderung des geltenden Flächennutzungsplans. In der ausführlichen Begründung zählt die Verwaltung auf, was entstehen soll: „Geplant sind hier ein Grundschul- und Kindergartenstandort (inklusive Turnhalle), ein Jugendfreizeitplatz sowie eine ergänzende Wohnbebauung.“

Was die Überlegungen zu einer Wohnbebauung angeht, habe sich allerdings eine Änderung ergeben, heißt es in der aktuellen Beschlussvorlage: „Aufgrund des fehlenden städtebaulichen Handlungsbedarfes wird die im Vorentwurf im östlichen Plangebiet dargestellte Wohnbaufläche, die zunächst bestandssichernd mit in den Änderungsbereich aufgenommen worden war, nicht Bestandteil der Flächennutzungsplanänderung.“

Die Stadtverwaltung sei zu dem Schluss gekommen, dass keine weiteren Flächen als alternative Standorte im Stadtgebiet zur Verfügung stehen, auf denen die Pläne für den neuen Bildungsstandort so umgesetzt werden können. Das Gelände sei Eigentum der Stadt und bereits gut an den Verkehr angeschlossen, nicht nur durch die nahe Hauptverkehrsstraße, sondern auch durch die schon vorhandenen Bushaltestellen an der B 229.

Wie immer bei solchen größeren Bauvorhaben werden vorher Stellungnahmen von Behörden, Trägern öffentlicher Belange und benachbarten Kommunen eingeholt. Gravierende Einwände gibt es bislang nicht. Allerdings erinnert die ARGE der Naturschutzverbände daran, dass wegen des ehemaligen Schießstandes an diesem Standort eine Bodenuntersuchung stattfinden solle: „Es ist davon auszugehen, dass sich großräumig verteilt Rückstände von Schwermetallen in und am Boden befinden.“ Die Verwaltung kündigt an, es werde stichpunktartige Untersuchungen im Boden an dieser Stelle geben.

Die Stadt selber sieht in ihrer Begründung ansonsten keine ernsthaften Gefährdungen für die Umwelt. Es würden keine schutzwürdigen Biotope beeinträchtigt, auch bedrohte Arten sind nicht in Gefahr. Freilich muss eine größere Fläche versiegelt werden, darunter ein Stück Wald, dies werde jedoch durch eine externe Ausgleichsfläche kompensiert. „Zum Schutz vor Überflutungen bei Starkregenereignissen und erhöhtem Oberflächenabfluss werden daher entsprechende Vorsorgemaßnahmen wie die Herstellung von Gebäudeöffnungen 20 Zentimeter oberhalb der Geländeoberfläche empfohlen. Erhebliche Konflikte sind in Bezug auf das Schutzgut Wasser nicht erkennbar“, erklärt die Verwaltung.

Was die Folgen für das Landschaftsbild angeht, so räumt die Stadt ein, dass eine Reihe von Linden verloren gehen wird. Allerdings werde der neue Schulstandort keine Verschandelung der Landschaft „mit Fernwirkung“ verursachen, teilen die Verantwortlichen mit.