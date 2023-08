Ein weiteres Mosaik für die Entwicklung des Quartiers

Radevormwald. Das Bürgerzentrum Wupper am Siedlungsweg wurde in den vergangenen Monaten als Fördermaßnahme des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) für die Wupperorte saniert und umgebaut. So wurden die Innenräume modernisiert und ein großzügiges Raumkonzept so gestaltet, so dass das sanierte Gebäude für unterschiedliche Anlässe und Bürgerinitiativen nutzbar ist.