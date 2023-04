Ein voller Erfolg auch ohne Ballonglühen

Hoch die Hände, Wochenende: Beim Feuerwehrfest in Wellringrade ging es hoch her.

Die Löschgruppe Wellringrade ließ es bei ihrem ersten Angrillen der Saison am Wochenende ordentlich krachen.

Von Cristina Segovia-Buendía

So lange hatten sie sich auf diesen Moment gefreut: Das letzte Mal, dass auf Wellringrade ausgelassen gefeiert wurde, erinnern sich einige langjährige Mitglieder der hiesigen Löschgruppe, liegt 16 Jahre zurück. Anlass war damals das 100-jährige Bestehen der Einheit. Seitdem, sagt Einheitsführer Calle Radermacher, harrte die Truppe aus, während alle anderen Löschgruppen in regelmäßigen Abständen zu ihren Traditionsveranstaltungen luden.

Irgendwann juckte es den Wellringradern dann doch wieder in den Fingern. Auch sie wollten sich mal wieder als gute Gastgeber präsentieren und planten vor nunmehr drei Jahren ein echtes Highlight. „Wir wollten etwas anbieten, was sonst keiner macht“, sagt Radermacher.

Durch die Nähe zum Flugplatz Leye und Kontakte zu einem Ballon-Fachmann entwickelte die Löschgruppe die Idee eines sogenannten Ballonglühens. Im Rahmen der Feierlichkeiten sollten in der Dämmerung sechs Ballone hell leuchten und den Besuchern ein optisches Spektakel bieten. „Dann kam bekanntlich Corona und wir konnten unser Fest gar nicht ausrichten“, sagt der Einheitsführer. Sie harrten erneut aus, diesmal drei unendlich scheinende Jahre, bis nun in diesem Jahr, endlich gefeiert werden konnte.

Mit 35 aktiven Feuerwehrmännern und -frauen, samt familiären Anhang, wurde das dreitägige Fest organisiert. Auch das Ballonglühen, das für Samstag vorgesehen war. Doch bereits zur Eröffnung am Freitagabend kündigte Radermacher seine Bedenken darüber an. Aufgrund des vorhergesagten Regens und des starken Windes hatte sich die Absage abgezeichnet. Gefeiert wurde dennoch.

Auch Freunde anderer Wehren zeigten Präsenz

Am Freitagabend pilgerten schließlich Hunderte Besucher aus allen Himmelsrichtungen bis zur Wache in Wellringrade, wo Partymusik und der Duft nach Grillwürstchen den Weg wiesen. Die Stimmung war bereits zu Beginn ein richtiger Kracher: Freunde anderer Wehren zeigten Präsenz und statteten den Kameraden in Wellringrade einen Besuch ab. Bis in die Puppen wurde gefeiert.

Auch am Samstag ließen die Besucher nicht auf sich warten, nutzten den eingerichteten Shuttle-Service vom Rader Busbahnhof in die Außenortschaft und füllten trotz usseligen Aprilwetters den Festplatz.

„Spitzenmäßig“, fasste Radermacher schließlich am Sonntagvormittag die Resonanz auf ihr erstes Feuerwehrfest seit Jahren zusammen. „Es ist deutlich besser, als wir es erwartet hatten.“ Das Ballonglühen konnte zwar nicht stattfinden, „stattdessen haben wir eine Ballonfahrt verlost. Auch das kam super an.“ Gegen Regen und Kälte setzte die Wehr am Samstag spontan Glühwein ein. „Das kam sehr gut an“, erzählte Radermacher amüsiert.

Viel Lob habe es von allen Seiten für die Party gegeben. Um 4 Uhr in der Früh wurde sie dann aber beendet. „Die Besucher hätten sicherlich noch bis fünf weitergemacht, aber uns stand noch ein langer Tag bevor“: Familientag auf Wellringrade mit Feuerwehrschau für die jüngsten Besucher.

Ob die Einheit nun wieder so lange bis zum nächsten Feuerwehrfest wartet oder es schon im nächsten Jahr eine Fortsetzung geben wird, ließ Radermacher offen: „Wir werden unser Fazit ziehen und dann gemeinsam entscheiden, ob wir es im nächsten Jahr wieder angehen oder lieber alle zwei Jahre.“ Denn auch wenn die Wehr beim Feiern reichlich Spaß hatte, stellte der Einheitsführer klar: „Es steckt auch jede Menge Arbeit dahinter.“

Löschgruppe

Die Gruppe in Wellringrade besteht derzeit aus 35 Aktiven. Der Altersdurchschnitt liegt bei rund 35 Jahren. Die Einheit zählt damit zu den jüngsten im Stadtgebiet. In den vergangenen zwei Jahren hat die Einheit viel jungen Zuwachs erhalten. Außerdem ist Wellringrade, nach eigenen Aussagen, mit sechs weiblichen Rettungskräften die frauenstärkste Einheit der Stadt.