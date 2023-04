Ein Training mit Großmeister

Michele Pisante besuchte Kampfsportabteilung des Tuspo Dahlhausen.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Er wirkt eisern, streng und hart. Vielleicht auch ein wenig angsteinflößend. Auf jeden Fall strahlt Michele Pisante ein Selbstbewusstsein aus, das Respekt einfordert. Seinen mit Holzmesser und Plastikpistole bewaffneten Gegenüber ermutigt er mit ernster Miene: „Los, überrasche mich. Greif mich an. Wo, wann und wie du willst.“ Der junge Mann überlegt, während sich Pisante von ihm abwendet. Vor den aufmerksamen Seminarteilnehmer stolziert er auf und ab, erklärt was, als sich plötzlich der Angreifer hinterrücks auf ihn stürzt und ihm das Holzmesser an die Kehle hält. Pisante bleibt unbeeindruckt stehen. „Wenn ihr die Klinge am Hals spürt, ist es schon zu spät“, sagt er noch, als er sich mit einer blitzschnellen und präzisen Handbewegung von seinem Angreifer befreit.

Das Messer fliegt meterweit durch die Luft, der junge Mann liegt vor seinen Füßen. „Das solltet ihr nicht machen, wenn ihr nicht genau wisst wie, nur weil ihr es einmal in einem Film gesehen habt. Es funktioniert nicht, und ehe ihr euch verseht, steckt das Messer auch schon in eurem Hals.“ Die Teilnehmer schlucken, starren den Großmeister schweigend an. Dabei sind sie keine Neulinge. Viele von ihnen üben seit Jahren Kampfsportarten aus. Doch die Fertigkeiten und Lehren des Großmeisters verlangen ihnen Respekt ab. Für wenige Stunden sind sie aus der ganzen Republik nach Rade gereist, um vom italienischen Großmeister zu lernen.

Geholt hat ihn Ippolito Baglieri. Der Kampfsporttrainer bei Tuspo Dahlhausen ist Schüler des Großmeisters und pflegt einen engen Kontakt. Für einige seiner Schüler ist es die dritte Begegnung, für Pisante ist es sein zweiter Aufenthalt in Rade. In Mailand hieß er Baglieris Schüler Ende 2022 willkommen.

Lehren aus dem Training verändern auch den Alltag

Für Birger Tenhumberg ein Höhepunkt. Seit drei Jahren trainiert der 44-Jährige bei Baglieri. Über seine Kinder fand er zum Kampfsport. „Eigentlich habe ich meine Kinder nur zum Training gebracht, aber statt zwei Stunden auf der Bank zu sitzen und zuzuschauen, habe ich mir gedacht, könnte ich auch gleich mitmachen.“ Ein besonderes Talent dafür habe er dafür nicht. Trotzdem hat er wertvolle Lehren aus dem Training gezogen, die sogar seinen Alltag verändert haben. „Ich konnte kürzlich bei einem Kampf unter Kollegen dazwischen gehen und die Streithähne auseinanderbringen. Das hätte ich mich ohne das Training sicherlich nicht getraut.“

Auch Sohn Mirko (14) sagt, dass er durch das Training selbstbewusster und extrovertierter geworden sei. „Es ist nicht nur ein netter Ausgleich zur Schule, sondern auch wertvoll fürs Leben.“ Dabei, betont Pisante, werde den Schülern hier keinesfalls beigebracht, wie sie andere zusammenschlagen können. „In erster Linie geht es um den Respekt. Sie lernen, vor einer Gefahr den Kopf einzusetzen, sich ohne Gewalt selbst zu verteidigen.“ In letzter Instanz aber wüssten die Teilnehmer, sich auch zur Wehr zu setzen.

In Rade habe er sehr respektvolle Teilnehmer erlebt. „Das lässt auf einen sehr guten Lehrer zurückschließen“, sagt der Großmeister mit Blick auf Baglieri. Für diese Leistung gab es am Ende gar eine Auszeichnung. Ippolito Baglieri ist seit 2022 nicht nur Dozent im obersten italienischen Sportbund, sondern nun auch Ehrenmitglied der internationalen Polizeivereinigung.