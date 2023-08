Ein Ort, an dem sich alle begegnen können

Bürgerzentrum der Wupperorte ist eröffnet – Umbau hat 600.000 Euro gekostet.

Von Cristina Segovia-Buendía

Radevormwald. Mit der Eröffnung des frisch renovierten Bürgerzentrums wurde am Freitag ein großer Meilenstein des Integrierten Handlungskonzeptes (InHK) für die Wupperorte umgesetzt. Insgesamt 600.000 Euro sind in den Umbau des ehemaligen Gemeindezentrums der Evangelischen Kirche Remlingrade-Dahlerau geflossen. Ein gutes Jahr haben die Baumaßnahmen gedauert. Ein Standort, der fortan von vielen unterschiedlichen Vereinen, Organisationen und Privatpersonen als neuer Ort der Begegnung, für Arbeit, Freizeit und zum Informationsaustausch genutzt und mit Leben gefüllt werden soll.

Ein erster Eindruck, wie kunterbunt es künftig hier zugehen wird, lieferte das große Eröffnungsfest: Zahlreiche Akteure waren gekommen, um dem Festakt beizuwohnen und selbst mitzuwirken. Mütter und Erzieher der Kita Wuppermäuse backten eifrig Waffeln. Der TuSpo Dahlhausen hatte auf dem Außengelände eine kleine Sportstation aufgebaut. Die Ökumenische Initiative Wipperfürth stand mit Infomaterialien parat. Das Deutsche Rote Kreuz grillte für die Besucher. Die Wupperkonferenz half mit. Der Bürgerverein Wupperorte stellte die Getränke, die Stadt selbst war mit allerhand Verwaltungsmitgliedern präsent, allen voran Bürgermeister Johannes Mans. Vertreter von „aktiv55plus“ ließen sich das Fest ebenso wenig entgehen wie die unmittelbaren Nachbarn von Haus Thiele oder Mitglieder der freien Gemeinde Dahlerau. Auch die ehemaligen Hausbesitzer der evangelischen Gemeinde Remlingrade-Dahlerau schauten zur Eröffnung vorbei. Es herrschte ein angenehm-familiäres Ambiente im großen Saal des Hauses.

Ulrich Kühn, Sprecher der Wupperkonferenz, dankte bei seiner Ansprache den vielen Teilnehmern und Helfern.

Neben dem großen Saal, samt der kleineren Büroräume, dem großen Foyer und der neugestalteten Küche im Erdgeschoss, hält das neue Bürgerzentrum im Obergeschoss für Studenten und Freiberufler einen Co-Working-Space mit freiem Wlan-Zugang vor. Mit dem Bürgerzentrum, der neuen Sportanlage auf der Brede, den umgestalteten Jugendräumen des „Life“ sowie der ökologischen Aufwertung des Umfeldes und nicht zuletzt auch den Kauf der Arztpraxis, habe die Stadt „existenzielle Bedingungen“ in den Wupperorten geschaffen, die nun „von Bürgern genutzt und mit Leben gefüllt werden sollen“, so Mans. Wermutstropfen: Der Quartiersbus wurde in der Probephase nicht ausreichend in Anspruch genommen, um ein regelmäßiges Angebot zu schaffen. Trotzdem betonte das Stadtoberhaupt: „Ich bin stolz, gemeinsam mit den Kollegen der Verwaltung und den Vertretern der Politik, ein weiteres großes Ziel erreicht zu haben.“

Diakon und ökumenischer Sprecher Burkhard Wittwer übernahm die Einsegnung des Hauses, ehe das Kuchenbuffet eröffnet wurde und das Fest mit vielen Spielaktionen für Kinder drinnen und draußen fortgeführt wurde.

Hintergrund

Das Bürgerzentrum wird schon jetzt gut genutzt, verrät Doris Seibert, die „gute Seele“ des Hauses. Um die Vermietung an Privatpersonen oder Vereine kümmert sich die Natali Kloppert. Sie ist erreichbar unter Tel. 02195-932177 oder per E-Mail:

natali.kloppert@radevormwald.de