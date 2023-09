Ein erfolgreiches Jahr für Honsberg

Radevormwald. Gestartet wurde die Mitgliederversammlung der Dorfgemeinschaft Honsberg mit dem Bericht des Vorsitzenden Christoph Konrad, er blickte auf die Veranstaltungen zurück. So fand am 19. Februar zum ersten Mal ein Kinderkarneval im Dorfhaus statt, der bei allen Beteiligten gut ankam. Organisiert wurde die Feier von den Jugendbeiräten Nadja Klein und Jennifer Krismanek. Zudem erreichten die Honsberger beim Vier-Dörfer-Kegeln am 30. März den 3. Platz. Nach corona-bedingter Pause fand die Veranstaltung das erste Mal seit 2019 wieder statt. Zum Aufräumtag rund ums Dorfhaus am 17. Juni kamen wie jedes Jahr viele Mitglieder.