Ein Abend mit Gesängen aus Taizé

Besondere Feier in Marienheide-Nochen.

-rue- Radevormwald. Der Sozialdienst katholischer Frauen und Männer (SKFM) Gummersbach, der Radevormwalder Regionalkantor Bernhard Nick und die Katholische Gemeinde Marienheide-Nochen laden zum Frühlingsbeginn für Montag, 20. März, ab 17 Uhr in die Kirche St. Hedwig/Nochen, Kirchstraße 12, zu einem Abend mit Gesängen aus Taizé ein.

„Wir nennen das Treffen nicht Workshop, weil dieser Begriff das Wort Arbeit in sich trägt. Es soll in froher, entspannter Atmosphäre gesungen und Bekanntschaft mit den Gesängen aus Taizé geschlossen werden“, berichtet Nick. Der beginnende Frühling ermuntere zum Aufbruch und sich zu neuen Ufern, auf neue Wege oder weiterhin auf alten Wegen aufzumachen.

Kirche ist als Meditationskirche konzipiert

So machen sich auch der SKFM und Regionalkantor Bernhard Nick immer wieder auf, neue Orte für die schon seit mehr als 25 Jahren stattfindenden Treffen im Geist von Taizé zu finden. In St. Hedwig/Nochen wurden in wahrsten Sinne des Wortes offene Türen gefunden. Diese Kirche ist bewusst als Meditationskirche konzipiert. Deshalb verfügt sie über ein Mediales Kirchensystem und vermag so Besucher der Kirche in ihren Anliegen Ruhe und Kraft zu finden, zu unterstützen. „So kann auch das Taizétreffen hier besonders zu einem bewegenden Erlebnis werden“, findet Nick. Die Gemeinschaft von Taizé lebe auch stets den Aufbruch. Sie sei nicht rückwärtsgewandt. Dabei habe sie immer die Vision Frère Rogers, der Versöhnung der christlichen Konfessionen ohne gegenseitige Suche nach Schuld vor Augen. Frère Roger und Papst Johannes XXIII., ein Unterstützer der Gedanken des Priors der Taizégemeinschaft sagten: „Wir möchten ein Widerschein der ungeteilten Kirche sein, die sich ständig darum bemüht, sich zu versöhnen“. Versöhnung und Frieden sind schon immer die zentralen Anliegen der Menschen gewesen – Versöhnung mit anderen und mit sich selbst und schließlich mit Gott. Die Ruhe und Kraft der Taizégesänge leiten dazu an, sich auf den Weg zu machen.

Das Taizétreffen beginnt um 17 Uhr mit dem Einsingen. Anschließend gibt es für alle Teilnehmer einen Imbiss, bei dem auch die Gelegenheit besteht, miteinander ins Gespräch zu kommen. Gegen 19 Uhr findet dann das abschließende Taizé-Gebet in der besonders gestalteten Kirche statt. Anmeldungen für dieses besondere Taizétreffen nimmt der SKFM in Gummersbach entgegen, Tel. (0 22 61) 6 00 20.



Montag, 20. März, 17 Uhr, Kirche St. Hedwig/Nochen, Kirchstraße 12