Eiche und Tulpen machen Hoffnung

Auf dem Friedhof an der Ecke Kaiser-/Hermannstraße wurden sie als Symbole gepflanzt.

Der junge Eichenbaum trägt noch dunkelbraune Blätter. Diese wird er wohl schon bald an seinem neuen Standort, dem Friedhof der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde, verlieren. Doch nach der Winterpause wird er wieder frisches Grün tragen und damit sein neues Lebensjahr mit aller Kraft und Zuversicht starten. Die Hoffnung auf neues Leben, auf die Auferstehung und die Ewigkeit, waren am Sonntagnachmittag das Thema einer Aktion auf den evangelischen Friedhöfen der lutherischen und der reformierten Kirchengemeinden Radevormwald. Symbolisch wurde die Hoffnung auf einen sechsjährigen Eichenbaum übertragen, der im zweiten Teil einer Andacht auf dem Friedhof Kaiserstraße/Ecke Hermannstraße gepflanzt wurde.

Zuvor wurde in der Friedhofskapelle in Kreis von rund 50 Gläubige eine Andacht mit Pfarrer Dieter Jeschke gehalten. Sie sangen Lieder zum Thema Hoffnung und lauschten Bibelpassagen, die als Hoffnungslyrik gelten. Die wurden von Claudia Krause vom Bestattungsunternehmen Keusen, Eva Döllinger, Ambulantes ökumenisches Hospiz, Birgit Flüs, Bestattungen Gebrüder Flüs und Lena Rummenhöller von Grabpflege Rummenhöller vorgetragen.

Im Anschluss führte Pfarrer Jeschke die Gemeindemitglieder zur Stelle, an der der junge Eichenbaum seinen neuen Standort finden sollte. „Die Eiche gilt seit je her als ein Baum der Hoffnung. Dies können wir schon in der Bibel lesen und dies ist auch in der christlichen Mythologie verankert“, so der Pfarrer.

Er erinnerte an die Langlebigkeit eines Eichenbaumes. „Über 30 Generationen kann er alt werden. Es sind Eichen bekannt, die bis zu tausend Jahren stehen“, sagte Dr. Dieter Jeschke. Es sei der richtige Baum, der auf dem Friedhof als „Hoffnungträger“ für die kommenden Generationen gepflanzt werde.

„Eine sehr schöne Aktion heute. Wir führen sie als Start eines Projektes der drei Landeskirchen aus“, so Gisela Busch, Vorsitzende des Presbyteriums der evangelisch-reformierten Kirche. Sie fügte an, dass sich die Gemeinden gerne für die Pflanzung einer Eiche entschieden hatten. Auch andere Aktionen, beispielsweise Leuchten aufzuhängen, gab es zu Auswahl. „Mit Lichtern auf den Friedhöfen haben wir es nicht so. Da ist ein Baum etwas Bleibendes“, so Gisela Busch.

Weiter durften die Andachtsbesucher auch Blumenzwiebel in den Boden setzen, die im kommendem Frühjahr ebenfalls neues Leben Symbolisieren. Somit wurde das Thema „Ort der Hoffnung“ auf dem ev.-reformierten Friedhof sehr eindrucksvoll und gleichzeitig auch nachhaltig umgesetzt. „Verleihe, dass ich dir werd ein guter Baum, und lass mich Wurzel treiben“, hieß es ganz passend im Schlusslied der Andacht „Zeichen der Hoffnung“.