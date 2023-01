Ehrung für 60 Jahre im Kirchenchor

Der Kirchenchor der Martini-Gemeinde traf sich jetzt zu einem gemeinsamen Rück- und Ausblick auf die Arbeit des Chores.

Und dabei wurde auch der langjährige Chorleiter Christoph Nickisch für 60 Jahre aktive Chorzugehörigkeit geehrt, berichtet Schriftführerin Elisabeth Nickisch. Von 1971 bis 2013 leitete er den Chor und hielt ihm auch nach der Übergabe des Dirigentenstabes weiter die Treue.

Die Ehrung nahmen der Vorsitzende Hans-Joachim Nieland und Kantor Thomas Nickisch vor. Kantor Nickisch, der hauptberuflich für die überregionale Kirchenmusik zuständig ist, hatte sich bereiterklärt, vorerst die Leitung des Chores zu übernehmen, nachdem Matthias Tscharn den Chor Ende 2022 verlassen musste, berichtet Elisabeth Nickisch. Er hatte den Chor Anfang 2013 übernommen, sich jetzt aber beruflich neue Ziele gesteckt und eine Ausbildung als Hörakustiker begonnen. Die schloss er mit der Meisterprüfung ab und arbeitet seitdem in Niedersachsen.

Wichtigstes Signal während der Versammlung: Für den Chor geht es weiter. Zunächst sind für dieses Jahr zwei Projekte geplant: Am 23. Februar beginnen die Proben für drei Einsätze: Singen im Gottesdienst am Sonntag Laetare (19. März), am Karfreitag (7. April) und am Ostersonntag (9. April). Das zweite Projekt startet am 20. April mit Einsätzen am Kantate-Sonntag (7. Mai) und zu Christi Himmelfahrt (18. Mai).

„Der Chor lädt gerne dazu ein, projektweise mitzumachen. Die Proben finden immer donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindehaus an der Uelfestraße statt“, teilt Elisabeth Nickisch mit. -rue-