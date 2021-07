Ehepaar lässt Fahnen wehen

Initiative

Grit und Wil Sensen gestalten auf Einladung der Kunst-Initiative den Sparkassen-Kreisverkehr.

Von Udo Teifel

Seit Anfang Januar wehen auf dem östlichen Innenstadtkreisel die neuen Fahnen, gestaltet nach den Vorlagen des Radevormwalder Künstlers Gerlach Bente. So manche heftige Windböe haben sie bereits überstanden.

Die Reaktion der meisten Bürger ist durchweg positiv. Ziel war es, jenen Mitmenschen, die sonst Schwellenangst vor Ausstellungen oder Kunst überhaupt haben, eine Begegnung mit dem Werk anspruchsvoller Künstler zu ermöglichen. So wird die Beflaggung halbjährlich gewechselt.

In diesem Jahr sind es ausschließlich heimische Künstler, die dort tätig werden. Nach Bente wird im Sommer das Künstler-Ehepaar Grit und Wil Sensen seine Arbeiten zeigen. Sie treten dort als „Atelier Sensen & Sensen“ auf. Ins Leben gerufen wurde diese Form der Kunst im öffentlichen Raum von der Kunst-Initiative Radevormwald.

Das Künstler-Ehepaar Sensen wohnt seit drei Jahren in der Bergstadt. Der emeritierte Professor unterrichtete in Wuppertal seit 1958 Künstler aller Sparten, wobei er sie vor allem in den Fachbereichen Konzeption und Entwurf förderte. Grit Sensen lernte ihren Mann während ihres Goldschmiede-Studiums kennen, denn Wil Sensen war einer ihrer Professoren.

Internationale Auszeichnungen dokumentieren den Rang Sensens

Ausstellungen von Deutschland bis Australien sowie zahlreiche internationale Auszeichnungen zeigen die Bedeutung seiner Werke. Nach dem Ende seiner Zeit als Hochschullehrer an der Uni Wuppertal zog es die beiden Künstler nach Frankreich, verbunden mit inspirierenden Studienreisen. Auch Grit Sensen begann wieder mit ihrer künstlerischen Arbeit, gestaltete Fundstücke zu Kunstwerken um.

Inzwischen sind die Arbeiten für die Beflaggung des Kreisels an der Hohenfuhrstraße abgeschlossen, erklärte der Künstler Wil Sensen.. „Meine Frau ist schon länger fertig, ich habe es erst jetzt geschafft.“ Grit Sensen hat Textteppiche gestaltet, Wil Sensen Bilder mit Partituren. Beides unterlegt mit Strukturen von waagerechten Linien wie in einem Schreibheft. Farblich wird es, im Gegensatz zu den aktuellen Flaggen, kräftiger: Das Ehepaar setzt auf verschiedene Blautöne.

Die Kunstinitiative Radevormwald wird ab 2020 dann auch anderen Künstlern außerhalb der Stadt auf der Höhe die Möglichkeit geben, diese Beflaggung zu gestalten. Wer dann kommen wird, ist noch nicht bekannt, klar ist aber: Die Firma Aurich, die eigentlich nur für ein Jahr den Fahnenstoff sponsern wollte, wurde für ein weiteres Engagement gewonnen.

FAHNENPROJEKT URSPRUNG Der einst von der Stadt vorgelegte Entwurf für den markanten neuen Kreisel hatte Bernd Freudenberg missfallen. Stattdessen regte er an, an dieser prominenten Stelle zeitgenössische Kunst zu zeigen: Die Idee mit den Fahnen war geboren.

Auch die frühzeitig versprochenen LED-Ringe sollen zeitnah an den Flaggenmasten dieses Künstler-Kreisels angebracht werden. Das bestätigte jetzt Bernd Freudenberg von der Kunst-Initiative.