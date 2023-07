Droht dem Verein „aktiv55plus“ das Aus?

Sana Krankenhaus zieht seine Unterstützung zurück – Das bringt die wichtige Anlaufstelle für alte Menschen in Bedrängnis.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Eine schlechte Nachricht für den Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald musste der Vorsitzende Dr. Jörg Weber nun bei der Mitgliederversammlung überbringen. Weber teilte bei der Sitzung am vergangenen Mittwoch mit, dass die jahrelange Förderung des Vereins durch das Sana Krankenhaus in Radevormwald eingestellt werde, „weil die aktuelle Situation der Krankenhauslandschaft diesen Schritt erforderlich mache“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Das bedeutet konkret, dass die Unterstützung für das Vorhalten einer halben Planstelle fehlt. Der Verein müsse daher personelle Konsequenzen ziehen. Das Angebot der Koordinatorin Kyra Springer, ihren Stellenanteil zu reduzieren, habe der Verein bereits dankend angenommen.

Springer betonte, die Aufgaben der Senioren- und Pflegeberatung seien von der neuen Entwicklung unberührt, diese würden weiter von der Stadt finanziert und im vereinbarten Umfang wahrgenommen. Dennoch wird der Verein durch das Wegbrechen der Unterstützung durch das lokale Krankenhaus stark beeinträchtigt.

Dank des großartigen Einsatzes der ehrenamtlichen Mitarbeiter seien bisher für die Bürger Angebote wie die Rader Hilfsbörse, die sehr beliebte „Dies und Das“-Post, der Reparatur-Treff, das montägliche Telefonangebot „Einfach mal reden“, die Sprechstunde zu Smartphone und Laptop sowie zur Vorbeugung von Gaunereien, der Netzwerkkalender und einiges mehr vorgehalten worden. Diese müssen nun alle auf den Prüfstand, wie die Koordinatorin mitteilte.

„Zur Not würde die Stadt diese Aufgabe selber übernehmen beziehungsweise einen anderen Träger damit beauftragen.“

„Angesichts der betroffen machenden Nachrichten wurden von den Anwesenden einige Ideen zusammengetragen, die helfen sollen, die in letzter Konsequenz drohende Auflösung des Vereins zu verhindern", heißt es weiter.

Auf Anfrage unserer Redaktion zu den Hintergründen der Entscheidung, erklärt die Geschäftsführerin des Sana Krankenhauses, Ines P. Grunewald: „Das Sana Krankenhaus Radevormwald hatte vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2022 eine Vereinbarung mit aktiv55plus, den Verein fünf Jahre lang finanziell zu unterstützen.“ Seither hätten sich Vereinsvorstand, Geschäftsführung, Pflegedirektion und Sozialdienst mehrmals getroffen, um gemeinsam zu überlegen, „welche Leistungen der Verein zukünftig zur Entlastung unserer Mitarbeitenden erbringen und uns als Dienstleistung in Rechnung stellen könnte. Bisher gab es keine entsprechenden Leistungen.“ Parallel habe man gemeinsam überlegt, welche anderen Fördermöglichkeiten es geben könnte: „Hier hat der Verein durch seine Vorstände die erforderlichen Recherchen aufgenommen. Eine existenzielle Bedrohung des Vereins sehen wir nicht – auch, weil der Verein über die Kommune seine Leistungen, nach unserem Kenntnisstand, unverändert erstattet bekommt“, erläutert Grunewald.

Man wisse um die Bedeutung des Vereins für die Region. „Wir helfen, wo wir können und stehen mit Rat und Tat allen Strukturen der Region zur Verfügung“, stellt die Geschäftsführerin fest.

„Allerdings können wir, angesichts der insgesamt angespannten Lage – wie die wirtschaftliche Situation des Hauses sowie den ausstehenden gesundheitspolitischen Entscheidungen zur Krankenhausreform – aktuell keine Ausgaben tätigen, die nicht unmittelbar der Stabilisierung des Krankenhausstandortes dienen.“

Volker Grossmann, Leiter des Sozialamtes der Stadt Radevormwald, betont, dass trotz der Probleme des Vereins die Pflege- und Seniorenberatung vor Ort weiter gesichert ist. „Zur Not würde die Stadt diese Aufgabe selber übernehmen beziehungsweise einen anderen Träger damit beauftragen“, erläutert er.

Um die Auflösung des Vereins doch noch zu verhindern, haben die Mitglieder von „aktiv55plus“ schon verschiedene Ideen diskutiert, so zum Beispiel das Werben weiterer Mitglieder, die Bitte um freiwillige Erhöhung des jeweiligen Mitgliedsbeitrages, die Bitte um Spenden und das Herangehen an Unternehmen und Firmen mit der Bitte um Förderung. Jede noch so kleine Spende könne hilfreich sein, betonen die Vereinsmitglieder.

Hintergrund

Wer als Privatperson oder Unternehmen dazu beitragen möchte, den anerkannt gemeinnützigen Trägerverein „aktiv55plus“ für die Stadt zu erhalten, kann Kontakt zu Kyra Springer unter kyra.springer@aktiv55plus.de oder Tel. 02195- 9277353 aufnehmen.

Weitere Informationen rund um den Verein und seine Aktivitäten gibt es online unter www.aktiv55plus.de