Drei Unfälle mit Rehen an nur einem Tag

Allein am Dienstag gab es drei Unfälle mit Rehen auf Radevormwalder Gebiet. In der so genannten Blattzeit verhalten sich die Tiere unberechenbar.

Von Mitte Juli bis Mitte August herrscht bei den Tieren Brunftzeit. Dann sind sie unberechenbar.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Es gibt Zeiten im Jahr, an denen müssen Verkehrsteilnehmer in ländlichen Gegenden besonders aufpassen. In diesen Wochen herrscht beim Rehwild die so genannte Blattzeit. In der Jägersprache bedeutet dies die Paarungszeit, und da Liebe bekanntlich blind machen kann, endet die Werbung um die Partnerin für viele Rehböcke und Ricken mit dem Tod. Denn die Tiere achten im Hormonrausch oft nicht auf den Straßenverkehr.

Claudia Möllney, Sprecherin der Hegegemeinschaft Ennepetal, hat in den vergangenen Tagen viele Meldungen von Unfällen mit Wild erhalten: „Alleine am Dienstag hat es drei Unfälle mit Rehen gegeben. In einem Fall auf der Bundesstraße 483 zwischen Rade und Schwelm, in einem weiteren Fall auf der Uelfe-Wuppertal-Straße. Auch bei Önkfeld gab es einen Unfall.“

Läuft ein Reh über die Straße, folgt meist ein weiteres

Die Brunftzeit des Rehwildes beginnt Mitte Juli und dauert etwa vier Wochen. Die Böcke „jagen“ dann die Ricken, auf die sie es abgesehen haben, manchmal kilometerweit. Falls ein Fahrer in diesen Tagen ein Stück voraus ein Reh die Fahrbahn überqueren sieht, muss er davon ausgehen, dass ein weiteres Tier auf dem Fuß folgt – also Vorsicht!

Leider müsse man immer wieder feststellen, dass Autofahrer die Gefahr unterschätzen und sich im Fall eines Unglücks oft falsch verhalten. Das fange schon damit an, dass die Straßenschilder nicht beachtet werden. „Die Schilder mit dem Hinweis ,Wildwechsel‘ sind ja nicht umsonst aufgestellt worden“, betont Claudia Möllney. „Aufgestellt werden sie auf jenen Streckenabschnitten, auf denen es häufig zu Unfällen mit Wild kommt.“ So mancher Fahrer nimmt die Schilder vermutlich nicht mehr wahr, doch gerade in diesen Wochen sollte man es tun – denn bei Zusammenstößen mit Wild ist es nicht immer allein das Tier, das Verletzungen davonträgt. Ein 20 Kilogramm schweres Reh besitzt bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne. Schon aus Eigeninteresse sollten Verkehrsteilnehmer also bremsbereit sein, wenn sie ein Straßenschild mit dem Symbol für Wildwechsel passieren.

Besonders schlimm findet Claudia Möllney, dass manche Fahrer die angefahrenen Tiere einfach liegenlassen und weiterfahren. „Genau das ist nun auch bei dem Unfall auf der B483 passiert“, ärgert sie sich. „Das ist Unfallflucht.“ Es könne natürlich sein, meint sie, dass das Unfallfahrzeug kein Auto, sondern ein Lkw gewesen sei. Bei großen „Brummis“ ist es denkbar, dass der Fahrer den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Wer jedoch ganz bewusst das Tier liegenlässt und sich davon macht, der handelt nicht nur strafbar, sondern verurteilt das Tier in vielen Fällen zu einem grausamen, langsamen Tod. „Man kann nach einem solchen Zusammenstoß nicht davon ausgehen, dass das Tier tatsächlich tot ist“, sagt Möllney.

Der richtige Weg, wenn einem ein Wildtier ins Auto gelaufen ist, geht über die Polizei oder die zuständige Forstbehörde. Wer die 110 wählt, handelt auf jeden Fall richtig. Die Polizeidienststellen verfügen über eine Liste der zuständigen Jagdpächter. Und diese können, wenn nötig, das Tier in seinem Todeskampf erlösen. Natürlich müssen die üblichen Vorschriften, die bei Unfällen gelten, befolgt werden: also die Warnweste anlegen, die Warnblinkanlage anschalten und das Warndreieck aufstellen. Für die Versicherung sollten sich die Betroffenen eine Wildunfallbescheinigung von Polizei oder Jägern ausstellen lassen.

In dieser Situation fühlen sich manche Fahrer vielleicht bemüßigt, das Tier anzufassen, um es etwa von der Straße zu schleifen. Doch wegen Infektionsgefahr sollten die Tiere nie ohne Handschuhe angefasst werden.

Es kommt auch vor, dass das verletzte Tier noch flüchten kann. Dann sollte man es nicht verfolgen, aber den Zusammenstoß auf jeden Fall melden und die Richtung der Flucht angeben. Dann können Jäger das Tier leichter finden. Auf keinen Fall sollte man ein totes Reh oder anderes Wildtier in den Kofferraum packen und mitnehmen – damit macht man sich der Wilderei schuldig.

Ratschläge der Jäger für Autofahrer in den kommenden Wochen: „An unübersichtlichen Wald- oder Feldrändern sollte man die Geschwindigkeit drosseln. Die größte Unfallgefahr besteht in der Morgen- und Abenddämmerung sowie bei Nacht und Nebel. Ein Tier kommt selten alleine, die Fahrer sollten stets mit Nachzüglern rechnen. Besonders gefährlich sind neue Straßen durch Waldgebiete, denn das Wild behält seine gewohnten Wege bei. Wenn ein Reh auf die Straße läuft, hupen und bremsen, dabei aber das Lenkrad festhalten und keine unkontrollierten Ausweichmanöver versuchen.“

Wildunfälle sind in den vergangenen Jahrzehnten durch den wachsenden Straßenverkehr immer häufiger geworden. Jährlich gibt es laut tierfund-kataster.de in Deutschland etwa 250.000 Unfälle mit Rehen, Hirschen und Wildschweinen. Bei den Zusammenstößen kommen pro Jahr auch etwa 3000 Menschen zu Schaden. Die erwähnte Internetseite ermöglicht eine bundesweit standortgenaue Erfassung von Wildunfällen und anderer Tierfunde.

Keimruhe

Bei Rehen gibt es die so genannte Keimruhe. Das durch die Paarung befruchtete Ei entwickelt sich erst im Dezember. So werden die Kitze im Frühjahr geboren.