Drei Gemeinden werden bis 2027 zu einer

Beschluss der Presbyterien der lutherischen, der reformierten sowie der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau.

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Die Kirchenlandschaft in Radevormwald wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Bereits vor Monaten wurde bekannt, dass die katholische Pfarrei St. Marien und Josef Teil einer neuer Pastoralen Einheit werden soll, zu der auch die Gemeinden in Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar und Marienheide gehören werden. Doch auch jene drei protestantischen Kirchengemeinden, die zur Evangelischen Landeskirche gehören, werden sich zusammenschließen – diese Entscheidung haben die Presbyterien der reformierten und lutherischen Kirchengemeinden in Rade und der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau nun getroffen.

In einer gemeinsamen Mitteilung erklären die drei Vorsitzenden der Gremien – Gisela Busch für die reformierte, Pfarrer Philipp Müller für die lutherische und Torsten Kleinschmidt für die Wupper-Gemeinde –, dass spätestens bis zum 1. Januar 2027 eine gemeinsame Gemeinde gebildet werden soll.

Kirchenkreis sieht für 2023 nur zwei Pfarrstellen für Rade vor

Die protestantischen Gemeinden stehen nämlich vor Herausforderungen: Es gibt weniger Mitglieder, weniger Personal und geringere Finanzmittel. Auf der regionalen Ebene stellt man sich bereits auf neue Szenarien ein: Der Kirchenkreis Lennep sieht für 2032 nur zwei Pfarrstellen für ganz Radevormwald vor.

Aus heiterem Himmel kommt die Entscheidung nicht. Dass man zusammenrücken wolle, hatten die Gremien der drei Gemeinden bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht. Viele Gottesdienste und Veranstaltungen werden bereits gemeinsam veranstaltet. „Seit der Sommerkirche im vorigen Jahr feiern wir ja zum Beispiel schon regelmäßige Gottesdienste immer im Wechsel in einer unserer Kirchen. Darüber hinaus findet der Konfirmandenunterricht für Remlingrade-Dahlerau und Radevormwald Lutherisch ab sofort gemeinsam statt. Gemeinsame Ausflugsfahrten von Remlingrade-Dahlerau und Reformierter Gemeinde schaffen ebenfalls bereits Räume der Begegnung“, heißt es in der Erklärung. Das Gemeindeamt der Wupper-Gemeinde war bereits vor Monaten ins gleiche Gebäude an der Krankenhausstraße gezogen, wo die lutherische Gemeinde ihr Büro hat.

„Mit der Entscheidung, diesen Weg zu gehen, ist durch die Landeskirche zugesichert, dass in der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau noch einmal eine 50-Prozent-Pfarrstelle ausgeschrieben werden kann, um den Prozess auf dem Weg zu einer Gemeinde zu unterstützen“, teilen die drei Presbyteriums-Vorsitzenden mit. „Diese Unterstützung können die drei Gemeinden auf dem weiteren Weg der Zusammenarbeit gut gebrauchen. Wie die Zusammenarbeit konkret aussehen soll, wird in den kommenden vier Jahren beraten und festgelegt.“

Unklar ist noch, welche Art von Zusammenschluss es wird

So ist noch nicht klar, ob es zu einer Fusion der drei Pfarreien oder zur Bildung einer Gesamtkirchengemeinde kommen soll. Beides ist nicht dasselbe. Bei einer Fusion gehen die einzelnen Gemeinden vollständig in einer neuen auf, die zugleich Rechtsnachfolgerin der aufgehobenen Gemeinden ist. Die Identität der einzelnen Kirchsprengel geht dabei freilich verloren.

Beim Modell einer Gesamtkirchengemeinde behalten die einzelnen Gemeinden noch gewisse eigene Befugnisse. Das hat unter anderem den Vorteil, dass die ehemals selbstständigen Einheiten ihr Profil bewahren können. Allerdings kann es nach Einschätzung der Landeskirche auch zu Kommunikationsproblemen kommen.

Es dürfte noch viel Gesprächsbedarf geben, bis die Gemeinden offiziell eine Einheit bilden. „Die drei Presbyterien freuen sich über konstruktive Rückmeldungen zum eingeschlagenen Weg und werben um Unterstützung die anstehenden Veränderungen mit zu gehen und die anstehenden Beratungen im Gebet zu begleiten“, heißt es der Mitteilung der drei Presbyterien.

Rückblick

Für die Gläubigen in der Wupper-Gemeinde wäre es die zweite Zusammenlegung innerhalb weniger Jahre. Mit dem 1. Januar 2020 waren die beiden bis dahin selbstständigen Kirchsprengel Remlingrade und Dahlerau zu einer neuen Gemeinde fusioniert.

