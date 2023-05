Drei Einsätze für die Feuerwehr

Wehr

+ © Andreas Kratz Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald am Wochenende. © Andreas Kratz

Gleich mehrere Einsätze gab es für die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald am Wochenende.

Am Samstagmorgen, gegen 7 Uhr, wurde die Einheit Stadtmitte in die Straße Auf’m Winkel gerufen, um eine Person aus einer Wohnung zu befreien. Auf der Hinfahrt erfuhren die Einsatzkräfte jedoch, dass ihre Hilfe zum Glück nicht mehr nötig war. Um 11.33 Uhr musste die Einheit Herkingrade in die Hardtstraße ausrücken, dort war nach einem Verkehrsunfall Kühlflüssigkeit ausgelaufen.

Diese wurde mit Bindemittel abgestreut, die Stelle anschließend gesäubert, nach 30 Minuten war der Einsatz vorbei. Am Abend gegen 20.30 Uhr wurde die Einheit Stadtmitte angefordert, um an der Hölterhofer Straße mit der Drehleiter beim Transport eines Patienten zu helfen. - s-g-