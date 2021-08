Drei Chöre geben im Wald den Ton an

Liedgut

+ © Jürgen Moll Die Jagdhornbläser eröffneten das Konzert in der Halverschen Mark und postierten sich mitsamt Jagdhund im Steinbruch. © Jürgen Moll

Ensembles und Zuhörer erlebten ein Pfingstsingen bei sommerlichen Temperaturen.

Von Sigrid Hedderich

Frühlings- und Wanderlieder, aber auch sehnsuchtsvolle Seemannslieder und zünftige Jagdbläsersignale waren gestern mitten im Wald zu hören. Das Pfingstsingen des Männergesangvereins (MGV) Hahnenberg profitierte von viel Sonne und angenehmen Temperaturen. Wanderer und Fahrradfahrer waren in den alten Steinbruch in der Halverschen Mark gekommen, um sich Gesänge und Blassignale anzuhören.

Margitta und Walther Reimers gehörten zu den Konzertbesuchern, die etwas verspätet dazustießen. „Den langen Wanderweg hierher von der Bundesstraße aus haben wir sehr genossen. Schon von weitem konnten wir den Gesang hören. Eine wunderschöne Atmosphäre hier in der Natur“, sagte das Ehepaar aus Halver. Die Besucher schienen auf ähnliche Weise die Musik zu genießen. Einige saßen auf Holzbänken, andere hatten sich ihre eigenen Klappstühle mitgebracht.

Die Jagdhornbläser Hückeswagen-Radevormwald waren es, die das Konzert unter freiem Himmel eröffnen durften. Dazu standen die sieben Bläser samt Jagdhund in ihren grünen Röcken aufgestellt auf der Naturbühne im Steinbruch. Ihren Standort bei früheren Konzerten oben in den Steinklippen musste die Bläsergruppe wegen des kräftigen Baumwuchses aufgeben. Doch auch unten klangen die Jagdsignale akustisch sehr gut.

Eine weitere Neuigkeit war der Aufbau einer Musikanlage mitten im Wald. Der MGV hatte es gewagt, sein neues Keyboard, Verstärker und Mikrofone in der freien Natur zu platzieren, um die Gesangsqualität weiter zu steigern. „Es klappt technisch noch nicht einwandfrei, doch es ist ja eine Premiere“, sagte Jürgen Wader, Vorsitzender des Männerchores. Das neue Keyboard hatte dabei seinen ersten Outdoor-Auftritt.

Der MGV Hahnenberg, Gastgeber in fremdem Gefilde, hatte sich ein Seemannslied als Einstieg in das Programm ausgesucht. „Segel hoch, volle Fahrt voraus – Santiano“ war unter der Leitung von Frank Scholzen zu hören.

Genauso kraftvoll wie es im Liedtext heißt, ging die Fahrt auch musikalisch weiter. „Wir haben die Elemente in unser Repertoire aufgenommen. Wir besingen Wasser, Wind und Feuer“, kündigte Scholzen an. „Immer dem Wind hinterher“ sang der Chor wie auch „Lass die Sonne in dein Herz“ – der Grand-Prix-Titel der Gruppe „Wind“, die 1987 hinter dem irischen Teilnehmer Johnny Logan den zweiten Platz belegt hatte.

HINTERGRUND PREMIERE Das alte Volkslied „Nun will der Lenz uns grüßen“ sollte zum Besten gegeben werden. Da es nur zwei Strophen hat, textete Elsbeth Höller, Sängerin im Frauenchor „Hobby Singers“, kurzerhand eine dritte dazu. Die Premiere war beim Pfingstsingen zu hören – und gefiel offensichtlich allen Zuhörern. PFINGSTSINGEN Das Singen in der Halverschen Mark hat eine lange Tradition. Gastgeber ist der MGV Hahnenberg.

Der Frauenchor Hobby-Singers überraschte mit mehreren neuen Liedern, darunter „Wenn die Heckenrosen wieder blühen“. Nach Angaben der Vorsitzenden Marlis Dehn hatte der Chor bereits kurz nach Weihnachten mit den Proben für das Singen in der Halverschen Mark begonnen. Die neuen Stücke sollen auch in der nächsten Woche bei einem Ständchensingen in einem Hückeswagener Altenheim erklingen.

Der gemischte Chor „Germania Hohenplanken“ präsentierte Titel wie „Über sieben Brücken musst du gehen“ und „Tage wie diese“.

Alle Teilnehmer traten mehrfach auf

Alle Konzertteilnehmer waren mehrfach zu hören, bevor es zum gemütlichen Frühschoppen ins Gerätehaus der Feuerwehreinheit nach Feldmannshaus ging. Hier stärkten sich Sänger und Besucher mit Erfrischungsgetränken, Grillfleisch und Kuchen.