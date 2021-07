Dorfwettbewerb: Sind diesmal Rader dabei?

Wettbewerb

+ © Hans Dörner Dieses Foto machte Fotograf Hans Dörner bei einer Begehung im Jahr 2002. Mehrmals beteiligten sich die Einwohner von Honsberg an dem Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. © Hans Dörner

Seit Jahren haben die Ortschaften aus der Bergstadt nicht mehr teilgenommen. Es winkt Preisgeld in Höhe von 15 000 Euro.

Von Stefan Gilsbach

Es ist wieder so weit: Die Stadt Radevormwald ermuntert die Dorfgemeinschaften im Stadtgebiet, sich an dem bundesweiten Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ zu beteiligen. Auf der Internetseite der Stadt teilt die Verwaltung mit: „Alle drei Jahre werden Dorfgemeinschaften mit bis zu 3000 Einwohnern ausgezeichnet, die sich für ein attraktives und vielseitiges Leben in ihrem Ort einsetzen.“

Die Dorfgemeinschaften könnten sich bei dem Wettbewerb um die zukunftsfähigen Dörfer bewerben. Es winken Preisgelder in Höhe von 5000 Euro für Bronze, 10 000 Euro für Silber und 15 000 Euro für Gold. „Zudem kann die Jury Sonderpreise von je 3000 Euro vergeben und vorbildliche Projekte dadurch besonders hervorheben“, heißt es in der Mitteilung. Wenn eine der Dorfgemeinschaften sich beteiligen möchte, kann sie Kontakt zur Stadtverwaltung aufnehmen. Ansprechpartnerin ist Nicole Kind, erreichbar im Rathaus unter Tel. (0 21 95) 60 61 33. Bis zum Sieg auf Bundesebene gilt es freilich, einen langen Weg zu gehen – erst müssen sich die Dörfer auf Kreisebene, dann auf Landesebene gegen konkurrierende Ortschaften durchsetzen, bis der Titel „Golddorf“ winkt.

Erfolge der Rader waren bislang eher durchwachsen

Schaut man sich die Statistik an, so haben die Dörfer im südlichen Kreisgebiet bislang bessere Chancen gehabt. Im Jahr 2017 kamen die drei höchstprämierten Orte aus dem Südkreis: Oberwiehl (Wiehl), Freckhausen (Reichshof) und Hülsenbusch (Gummersbach) erhielten die besten Platzierungen. Im Jahr 2014 konnten sich Marienhagen/Pergenroth (Wiehl), Benroth (Nümbrecht) und Kreuzberg (Wipperfürth) für den Landeswettbewerb platzieren. Im Jahr 2011 konnte sich mit Thier wieder eine Ortschaft aus Wipperfürth als Gewinner feiern lassen, ebenfalls zu den Siegern auf Kreisebene gehörten Wilkenroth (Waldbröl) und wie 2014 Benroth.

Die Erfolge der Radevormwalder waren bislang eher durchwachsen. Die Ortschaft Honsberg hatte sich im Jahr 2005 beteiligt, kam aber nur in die Preisgruppe V, was ein Preisgeld von 100 Euro bedeutete. Erfolgreicher war die Teilnahme der Honsberger im Jahr 2008:

+ Önkfeld hat ein aktives Dorfleben – hier das Erntedankfest – doch bislang keinen Antrieb, sich am Dorfwettbewerb zu beteiligen. © Flora Treiber

Damals reichte es für die Preisgruppe IV (Preisgeld 175 Euro), außerdem erhielten die Honsberger einen Sonderpreis für „vorbildliche kulturelle Initiativen“. Doch selbst dieses Lob war offenbar kein Ansporn mehr für die Honsberger. Bei den vergangenen Kreiswettbewerben waren keine Teilnehmer aus Radevormwald mehr dabei. Dabei fehlt es ja nicht an schmucken Ortschaften im Stadtgebiet. Wie steht es zum Beispiel mit Önkfeld und seinem aktiven Vereinsleben? Jürgen Fischer, Vorsitzender der Kulturgemeinde Önkfeld, meint dazu: „Es gibt in unserer Ortschaft sicher Dinge, mit denen wir punkten könnten, aber der Aufwand ist sehr groß.“

Aus diesem Grund haben die Önkfelder bislang nicht ihren Hut in den Ring geworfen. „Wir haben jetzt Vorstandssitzung, ich werde das Thema zumindest einmal ansprechen“, sagt Fischer. Allerdings rechne er nicht damit, dass sich viele Befürworter für eine Teilnahme am Dorfwettbewerb melden werden.

Wupperorte sind eigentlich zu groß

Und die Honsberger? Werden sie einen neuen Anlauf starten? Hans Ewald Reichhardt war der Vorsitzend der Dorfgemeinschaft, als die Einwohner sich zum letzten Mal an dem Wettbewerb beteiligt hatten. „Es war schon eine Wahnsinnsarbeit“, sagt er im Rückblick. Der damalige Bürgermeister Dr. Josef Korsten habe die Bemühungen und die Präsentation der Honsberger sehr gelobt. Allerdings sei die Jury dann ein wenig uninteressiert durch den Ort gelaufen.

Christoph Konrad, derzeit Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Honsberg, schließt zwar nicht völlig aus, dass die Ortschaft eines Tages wieder am Dorfwettbewerb teilnimmt, hält es derzeit aber für eher unwahrscheinlich. „Viele im Vorstand sind berufstätig, und da wäre viel zu stemmen“, sagt er. Zudem habe Honsberg keine Kirche, Schule oder kleine Fabrik, wie es bei den Siegerdörfern von den Jurys gern gesehen werde.

Und die Wupperorte? Armin Barg, Pressesprecher des dortigen Bürgervereins, erklärt: „Vor rund fünf Jahren gab es Überlegungen, ob wir uns an dem Wettbewerb beteiligen sollten.“ Allerdings sei den Wupperanern im Vorfeld deutlich gemacht worden, „dass die Wupperorte eigentlich zu groß sind“, berichtet Barg. Geschlossene, überschaubare Einheiten seien gefragt.

WAS ERFÜLLT WERDEN MUSS

GRUNDVORAUSSETZUNG Teilnahmeberechtigt sind Ortschaften, die überwiegend dörflichen Charakter haben und deren Einwohnerzahl die 3000er-Marke nicht überschreitet.

KRITERIEN Im Mittelpunkt stehen soziale, kulturelle und sportliche Aktivitäten, „die das Gemeinschaftsleben attraktiver gestalten“, teilt das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit, das federführend den Wettbewerb betreut. Beispielhaft stehen hierfür das Vereinsleben, soziale, kirchliche und kommunale Projekte, Gemeinschaftsaktionen, interkulturelle und generationenübergreifende Aktivitäten sowie Initiativen, die den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft unterstützen. „Von besonderer Bedeutung ist das Miteinander bei der Umsetzung gemeinsam getroffener Entscheidungen“, heißt es in den Unterlagen.

JURY Entscheidend ist die Begehung einer Jury. Sie bewertet, wie die Inhalte und Ziele des Wettbewerbs in den jeweiligen Dorfgemeinschaften umgesetzt wurden. Mehr Infos unter:

www.bmel.de/dorfwettbewerb-27