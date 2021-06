DLRG sucht Rettungsschwimmer

Helfen

+ © dlrg Das Rettungsboot der Radevormwalder DLRG, „Adler Rade“, liegt an der Wachstation der Radevormwalder. © dlrg

Durch den Ganztag haben auch Jugendliche immer weniger Zeit für das Ehrenamt.

Von Christian Albustin

Schwimmen, Tauchen, Bergen – und alles auf Zeit. Rettungsschwimmer müssen in Not Geratene retten und am Ufer wiederbeleben können. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) stellt jedes Jahr sicher, dass die Aufsichten an Talsperren und Freibädern wissen, was im Ernstfall auf sie zu kommt. Im Frühjahr und im Herbst bietet die DLRG Kurse an, um die Prüfung abzulegen.

Im vergangenen Jahr bildete die DLRG Ortsgruppe in Radevormwald 66 Rettungsschwimmer aus, in diesem Jahr immerhin schon 41. Training und Kurse finden immer donnerstags im Hallenbad „life-ness“ statt. In dieser Woche startete ein neuer Kurs. Die Hückeswagener Ortsgruppe hat die Ausbildung für dieses Frühjahr schon abgeschlossen, der nächste Termin ist erst wieder im Herbst.

Die Prüfung ist aber nicht nur für Rettungsschwimmer interessant. „Die Kenntnisse, die mit dem Abzeichen erlangt werden, sind für alle hilfreich, die ihre Freizeit am und im Wasser verbringen“, sagt Ulrich Paar, Geschäftsführer der DLRG Ortsgruppe Radevormwald. Das Abzeichen wird außerdem für die Arbeit beim Wasserrettungsdienst und im Katastrophenschutz benötigt und natürlich für die Arbeit als Bademeister im Schwimmbad. Nicht zuletzt muss jeder Lehrer im Schwimmunterricht die Rettungsfähigkeit nachweisen.

Wer das Rettungsschwimmabzeichen in Silber ablegen will, muss mindestens 15 Jahre alt sein und sich vom Haus- oder Sportarzt die Tauglichkeit bescheinigen lassen.

Abzeichen ist für alle interessant, die sich fit halten wollen

„Das Abzeichen ist was für alle, die sich fit halten wollen, oder sehen wollen, ob es noch klappt“, sagt auch Kristina Pickhardt, Sprecherin der Hückeswagener Ortsgruppe. Diese bietet zweimal im Jahr im Hückeswagener Bürgerbad einen Kurs an, im Frühjahr und im Herbst.

Nicht zuletzt sei das Rettungsschwimmerabzeichen in Silber eine Voraussetzung für die aktive ehrenamtliche Tätigkeit in der DLRG. „Wir haben viele junge Leute in der Ausbildung, aber mehr sind natürlich immer gut“, sagt Pickhardt. Jugendliche hätten meistens mehr Zeit als Berufstätige, aber durch den Ganztag wäre es auch für diese Altersgruppe schwieriger geworden. „Wir haben Mitglieder, die ein bis zwei Stunden pro Woche helfen, andere verbringen ihr ganzes Wochenende hier, aber wir sind für jeden dankbar“, betont Pickhardt. Fünf Stunden ehrenamtliche Tätigkeit pro Woche berechtigen zum Antrag auf die Ehrenamtskarte des Landes NRW. Damit einher geht vergünstigter Eintritt in zahlreichen Einrichtungen, unter anderem im „life-ness“ in Radevormwald. Weitere Infos zum Kursangebot unter (01 63) 8 43 58 07 oder per E-Mail:

gs@radevormwald.dlrg.de