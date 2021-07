Rat diskutiert über Geld für Schulen

„Gute Schule 2020“

+ © Wolfgang Scholl Für die Offene Ganztagsbetreuung fehlte Platz an den Katholischen Grundschule Lindenbaum. Container sollen Abhilfe schaffen. Nun sollen sie möbliert werden. © Wolfgang Scholl

283.000 Euro aus dem Fördertopf „Gute Schule 2020“ wurden beantragt.

Von Antje Dahlhaus

Das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ soll auch in Radevormwald für zufriedenere Schüler und Lehrer sorgen. Mit den Mitteln sollen Schulen bei Modernisierungsmaßnahmen unterstützt werden, von der räumlichen Situation bis hin zur Technikausstattung. Für Radevormwald bedeutet dies eine Summe von 1,2 Millionen, von denen im Rat 283 000 auf den Antragsweg gebracht wurden. Das Besondere: Während sonst nur neue Maßnahmen finanziert werden, sind bei diesem Programm auch bislang eingeleitete Verfahren finanzierbar.

+ Standpunkt von Lara Hunt

Mit der „Bitte an Sie, das so mitzutragen“, appellierten Schul- und Sportverantwortlicher Jürgen Funke und Bürgermeister Johannes Mans vor allem an den Willen der Politiker schon einmal beschlossene Maßnahmen nicht erneut in Frage zu stellen. Skepsis gab es bei mehreren Lokalpolitikern besonders bei der technischen Ausstattung der Schulen. Das Theodor-Heuss-Gymnasium hatte elf Computer und Monitore nebst vier Druckern und Smartboards für rund 16 000 Euro beantragt, die Grundschule Wupper sieht Bedarf für 31 PCs mit Monitor und einem verbesserten W-Lan für insgesamt 21 000 Euro. „Wieso braucht die GGS Wupper 31 PCs?“, fragte Armin Barg (UWG) und erfuhr, dass sich die Stadt an den bereits genehmigten Bedarfslisten orientiere.

Ausstattung für Ganztag muss anders finanziert werden

Noch nicht optimal ausgestattet, aber nicht aus diesem Topf zu bedienen, ist der Bedarf an der Katholischen Grundschule Lindenbaum. Hier platzt der Offene Ganztagsbereich seit geraumer Zeit aus den Nähten, weshalb sich der Stadtrat zur zusätzlichen Containerlösung auf dem Schulhof entschloss. Dafür wird nun Mobiliar benötigt. Ein Angebot von 35 000 Euro hatte Rektorin Barbara Janowski dafür eingeholt, andere Anbieter werden jetzt geprüft. „Ich lehne den Antrag ab, weil wir die 50 000 Euro teure Containerlösung schon abgelehnt haben“, erklärte Annette Pizzato (FDP). Sie präferierte den Schulterschluss mit dem Vereinsheim des RTV, der nicht zustande gekommen war. Auch Fritz Ullmann (Linke) mochte nicht zustimmen, „weil wir keine Bekenntnisschulen unterstützen“.

Die Anregung von Ratsmitgliedern, Ausstattungen von anderen Schulen zur Lindenbaumschule zu transferieren, wurde seitens der Verwaltung als nicht möglich abgelehnt. „Das haben wir schon im Vorfeld abgefragt“, sagte der zuständige Amtsleiter Funke. Mit zwei Gegenstimmen wurde die Ausstattung der Schule genehmigt.