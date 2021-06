Dirigent gibt den Taktstock ab

Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr

+ © Roland Keusch/Archiv Thomas Klöckner (vorne) bei seiner Dirigententätigkeit beim Frühlingskonzert. Er führt das Feuerwehrorchester seit 29 Jahren und möchte die Aufgabe abgeben. © Roland Keusch/Archiv

Thomas Klöckner möchte nach 29 Jahren nicht mehr den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr leiten. Nachfolger wird gesucht.

Von Wolfgang Scholl

Seit 29 Jahren ist Thomas Klöckner Dirigent des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt wird er im Laufe des Jahres sein Amt abgeben. „Er ist auf uns zugekommen, dass er es in andere Hände legen möchte“, sagt Marcus Strunk, Pressesprecher des Feuerwehrorchesters. Das Orchester ist deshalb in das neue Jahr gestartet, um neue Akzente zu setzen.

„Thomas wird uns im Orchester weiter als Trompeter und mit Rat und Tat erhalten bleiben“, sagt Marcus Strunk. Wann der Termin der Übergabe sein wird, steht noch nicht fest. Als Starttermin hat das Orchester in einigen überörtlichen Ausschreibungen in Fachzeitschriften den 1. April angegeben.

„Der Zeitpunkt kann aber auch später sein, wenn es sich bei dem neuen Dirigenten so ergeben würde“, sagt Strunk, der dem Orchester als Schlagzeuger angehört. Er berichtet auch, dass erste Bewerbungen inzwischen eingegangen sind. Die erste Frist der Bewerbung läuft bis zum 31. Januar. Im Februar wird es mit einem Besetzungsgremium wohl erste Gespräche geben. Danach könnte es mit möglichen Bewerbern Probestunden geben.

Der neue Dirigent sollte Erfahrung haben

Gesucht wird eine Person, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Holz- oder Blechblasinstrumente hat, Erfahrung in der Leitung eines Blasorchesters und in der pädagogischen Orchesterarbeit mitbringt und auch Literaturkenntnisse in sinfonischer Blasmusik vorweisen kann.

Thomas Klöckner hat in den Jahren seit 1988 beim Feuerwehrorchester sehr viele Akzente gesetzt. Unter seiner musikalischen Regie konnte das Orchester zahlreiche Preise bei Landes- und Bundeswertungsspielen erringen. Mehrmals sprang dabei für das Orchester eine Goldbewertung heraus. Zuletzt gelang dies im Jahr 2014.

Klöckner, der als Musiklehrer in Leverkusen arbeitet, war nicht nur am Dirigentenpult tätig, sondern hat sich auch an der Organisation als Vorsitzender und der weiteren Freizeitgestaltung des Orchesters maßgeblich beteiligt. Im vergangenen Jahr spielte das Orchester unter seiner Regie bei einigen Veranstaltungen der 700-Jahr-Feier, unter anderem zum Auftakt am Neujahrstag. Ein großes Konzert gab es auch zum 125-jährigen Bestehen des Orchesters im Juni.

Der 19. März könnte ein wichtiges Datum für das Orchester werden. An diesem Tag gibt es um 11 Uhr das Frühjahrskonzert im großen Saal des Bürgerhauses. Es könnte das vorerst letzte unter der Leitung des bewährten Dirigenten sein.

Zum großen Herbstkonzert soll der Einstand erfolgen

Während der Jahresversammlung hat das Orchester beschlossen, dass zum Herbstkonzert der große Einstand des neuen Dirigenten folgen könnte. Die Feuerwehrmusiker laden für Samstag, 14. Oktober, 20 Uhr (ebenfalls Bürgerhaus) zum großen Herbstkonzert ein. Begleiten werden die derzeit etwa 46 Musiker auch wieder den Weihnachtsmarkt um den Dritten Advent. Geplant ist ein Auftritt am Samstagnachmittag auf dem Marktplatz.

Nächster Auftritt des Orchesters ist am kommenden Freitag, 3. Februar, 19.30 Uhr, zur Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr im Bürgerhaus.