Diesellok bringt den Schotter

Überrascht zeigten sich am vergangenen Wochenende einige Besucher des Beyenburger Stausees über unerwartete Aktivitäten auf der Strecke der Wuppertalbahn.

Radevormwald. Eine Diesellok des Typs 206 588 brachte eine Ladung von 150 Tonnen Schotter. Damit wurde der Streckenabschnitt zwischen Beyenburg und Remlingrade ertüchtigt.

Wie der Verein Bergische Bahnen/Wupperschiene mitteilt, war der Schotterzug am Freitagabend am Bahnhof Dahlerau geparkt worden, um am Samstag die Draisinenfahrten des „Wuppertrail“ nicht zu stören. Die Vereinsmitglieder konnten den Zug an Ort und Stelle besichtigen. Am Sonntag fuhr der Zug zurück nach Beyenburg, wo dann der Abladevorgang im Bereich Beyenburg/Remlingrade begann. „Es wird sicher noch den ein oder anderen Bauzug benötigen, bis alles final in einem entsprechenden Zustand ist“, teilt die Wupperschiene mit. „Aber wir sind nun zuversichtlich, dass die Perspektive schon zum Greifen nahe ist, auch wenn hier noch immer leider kein final gesicherter Zeitpunkt der Betriebsaufnahme benannt werden kann.“

Dass die Strecke befahren werden kann, dürfte niemand mehr bezweifeln. -s-g-