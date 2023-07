Diese Unfallstellen in Radevormwald bereiten Sorgen

Vier Streckenabschnitte im Stadtgebiet sind auffällig

Von Stefan Gilsbach

Radevormwald. Mitte Juli veröffentlicht das Statistische Bundesamt stets die Statistik zu den Unfallzahlen des vorangegangenen Jahres. Parallel dazu wird der digitale Unfallatlas online gestellt. Dort können Interessierte auf einer interaktiven Karte nachschauen, welche Stellen in den jeweiligen Kommunen besonders unfallträchtig sind.

Ein Blick auf den Kartenausschnitt von Radevormwald zeigt, wie schon in den vergangenen Jahren, dass die Bergstadt im Vergleich zu großen Metropolen keine dramatisch auffälligen Unfallhäufigkeiten an bestimmten Punkten aufweist. Dennoch lässt sich erkennen, dass es auf manchen Streckenabschnitten häufiger „kracht“ als anderswo – zum Glück kam 2022 in Radevormwald niemand bei einem Verkehrsunfall zu Tode, aber es gab eine Reihe von Schwerverletzten.

Drei Straßen tauchen zum wiederholten Male auf

Vergleicht man den Unfallatlas vom vorigen Jahr mit der Statistik von 2021 und mit dem neuen, der die Vorfälle von 2022 wiedergibt, so ergibt sich, dass drei Straßenabschnitte wiederholt als unfallträchtig auftauchen: Das gilt unter anderem für die Bundesstraße 483 zwischen Radevormwald und Schwelm. Hier kommt es seit Jahren zu schweren Unglücken. 2022 kam es im Bereich Karlshöh an der Einmündung der L 130 in die Bundesstraße zu drei Unfällen. In einem Fall, bei dem ein Auto und ein Motorrad involviert waren, wurde eine Person schwer verletzt, bei den beiden anderen Fällen erlitten Pkw-Fahrer leichte Verletzungen.

Lesen Sie auch Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Krad und Pkw Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Krad und Pkw Remscheiderin bei Unfall leicht verletzt Remscheiderin bei Unfall leicht verletzt

Holger Westhoff, beim Ordnungsamt der Stadt für Straßenverkehrsangelegenheiten zuständig, betont, dass man diese Stelle im Auge habe und Maßnahmen plant, um das Unfallrisiko zu senken. „Wir wollen nun in dem ganzen Bereich der Einmündung der L 130 die Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer einführen“, erklärt er. Aus Richtung Schwelm gelte das Tempogebot bislang erst nach dem Passieren der Einmündung. Die Bundesstraße 483 bleibt generell eine heikle Strecke. Nicht mehr auf Radevormwalder Gebiet, aber auf der gleichen Strecke gab es bei Schlagbaum iim vergangenen Jahr zwei Unfälle, einer mit Motorrad, einer mit Pkw. Es blieb zum Glück bei leichten Verletzungen.

Schon im Jahr 2021 kam es auf dem Abschnitt der Uelfe-Wuppertal-Straße (L 414), der gemeinhin als „Nordstadtkurve“ bezeichnet wird, zu mehreren Unfällen. Auch 2022 fiel diese Stelle wieder unangenehm auf: Zwei Unfälle mit Schwerverletzten, in einem Fall ein Kradfahrer, im anderen Fall ein Pkw-Fahrer, passierten dort.

In den vergangenen Jahren fiel die Einmündung der L 414 in die Kaiserstraße immer wieder als unfallträchtig auf, allerdings schienen einige Maßnahmen, die Stelle zu entschärfen zu greifen, im Unfallatlas 2021 gehörte dieser Punkt nicht mehr zu den auffälligen Stellen. Im Jahr 2022 gab es jedoch wieder zwei Unfälle. In einem Fall, bei dem ein Auto und ein Krad beteiligt waren, gab es zwei Schwerverletzte, in einem weiteren Fall wurde ein Pkw-Fahrer schwer verletzt.

Sorgen bereitet den Behörden allerdings aktuell eine Stelle, die im vergangenen Jahr nicht durch Häufigkeit auffiel. Es handelt sich um die Kreuzung der K 9 (Uelfestraße) mit der Uelfe-Wuppertal-Straße (L414). „Dort wird es am 3. August einen Ortstermin der Unfallkommission geben“, kündigt Westhoff an. Die Kommission gehe dabei nicht allein von der Unfallhäufigkeit als einem Kriterium aus. „Entscheidend ist, wenn an einer Stelle Unglücke aus der gleichen Ursache passieren.“ Dann sei es angezeigt, die Risikofaktoren zu untersuchen und gegebenenfalls zu verbessern.

Diese Straßen sind nicht mehr auffällig

Nicht mehr unter den auffälligen Stellen ist der Bereich des Busbahnhofs beziehungsweise des großen Parkplatzes an der Poststraße. Dort hatte die Statistik im vergangenen Jahr zwei Unglücke verzeichnet, bei denen Passanten schwer verletzt wurden, weil ein Auto beziehungsweise ein Motorrad sie angefahren hatte. Ein Unglück mit Fußgängern gab es dort auch im Jahr 2022, und zwar auf der Kreuzung der Kaiserstraße mit der Poststraße. In diesem Fall wurden die Beteiligte zum Glück nur leicht verletzt.

Ein „Neuzugang“ in dem neuen Unfallatlas ist die Situation auf der Bundesstraße 229 in Herbeck, genauer gesagt an der großen Kreuzung zur L 81, wo es einerseits nach Honsberg, andererseits ins Tal nach Dahlhausen geht. Vier Unfälle geschahen im vergangenen Jahr dort: an der Abfahrt nach Dahlhausen zwei Fälle mit Autos, darunter einmal mit einem Schwerverletzten, an der Einmündung nach Honsberg zwei Unfälle mit Leichtverletzten, in einem Fall mit einem Motorrad, im anderen Fall mit einem Pkw und einem Fahrrad. Einen plausiblen Grund, warum es im vergangenen Jahr dort häufiger zu Unfällen kam, kann Stadtmitarbeiter Holger Westhoff allerdings nicht nennen.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass Radevormwald unter den Kommunen der Region bei der Verkehrssicherheit nicht negativ auffällt. Die gefährlichste Fahrstrecke in der näheren Umgebung liegt bereits auf dem Gebiet des Märkischen Kreises: Es ist die Bundesstraße 229 zwischen Radevormwald und Halver. Nahe der Ortschaft Schwenke wurden 2022 zwei Menschen bei Unfällen getötet.

Prozedere

Um eine Gefahrenstelle zu entschärfen, braucht es in Deutschland eine Empfehlung der Unfallkommission. Neben Vertretern der Kommunen gehören dazu die Polizei, die Straßenbaubehörde und der Straßenbauträger, also der Landesbetrieb Straßenbau NRW. Bei der Bewertung von Unfallhäufungen spielen Kategorien wie die Schwere und die Ursache eine Rolle.