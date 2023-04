Diese Projekte werden bezuschusst

Stiftungen der Sparkasse fördern mit 23000 Euro Vorhaben in Rade.

Über 30 Anträge haben die Kuratorien der beiden Stiftungen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen in ihrer jüngsten Frühjahrssitzung beraten. Dabei wurden zahlreichen Gelder für kulturelle Projekte sowie sportliche und soziale Vorhaben in beiden Städten bewilligt. Es fließen 23.000 Euro nach Radevormwald und 8000 Euro nach Hückeswagen. Die Vorstandsmitglieder der Stiftungen – Thomas Voß, Lea Becker und Daniel Zimmermann – freuen sich, die lokalen Projekte auch in diesem Jahr unterstützen zu können.

Die Bürgerstiftung bewilligt Fördersummen für folgende kulturelle Vorhaben in Radevormwald: Der Förderverein des Musikzuges der Feuerwehr erhält einen Zuschuss zur Anschaffung einer neuen Kesselpauke. Die Musikschule plant für Pfingsten die Durchführung der Sinfonischen Orchestertage 2023 im Bürgerhaus Radevormwald. Die Dorfgemeinschaft Honsberg wird bei der energetischen Sanierung ihres Kulturhauses unterstützt. Der Kulturkreis Radevormwald kann zwei Wunsch-Kinderveranstaltungen „Pippi Langstrumpf“ ins Kulturprogramm im Herbst 2023 aufnehmen. Der Bergische Geschichtsverein erstellt ein Buch über die Geschichte der Stadt für junge Menschen ab zwölf Jahren: „Da ist meine Heimat. Mein Bergisches Land“. Der Förderverein der Sekundarschule plant eine Infoveranstaltung für Schüler zum Thema „Migration, Aufklärung und Sensibilisierung am Beispiel einer Sinti Familie“. Die musikalische Konzertreihe der Martini-Gemeinde wird auch 2023 gefördert. Start ist am 11. Juni mit einem Orgelkonzert von Johannes Geßner. Der Chor Melodienreigen freut sich über eine Neuausstattung ihrer Lautsprechertechnik. Ein Zuschuss zum geplanten Einbau eines Behindertenliftes im neuen Bismarck-Museum wurde ebenfalls beschlossen.

Dies sind die bewilligten Förderungen der Sport- und Sozialstiftung: Zur Optimierung des mobilen Arbeitsumfeldes braucht der Verein „aktiv55plus“ eine neue Telefonanlage, die bezuschusst wird. Die Dartabteilung des TV Herbeck braucht zur Spieleauswertung und Analyse zwei Scolias. Eine neue Airtrackbahn hilft den Sportlern der X-Tream Cheerleading All Star GYM bei ihren Turnübungen. Der Traum eines neuen Baumhauses für die Kita Himmelswiese rückt in greifbare Nähe. Zur Erhaltung der Trainingsstätten des Dahlerauer Turnvereins braucht der Verein neues Gartenequipment in Form von Kettensäge und einem Pkw-Hänger. Das Jugendherbergswerk Radevormwald erhält einen Zuschuss zur Anschaffung eines Klaviers. Die Büroausstattung des Rader Hospizvereins wird um zwei neue Laptops erweitert. Ein Trainingslager für die Nachwuchshandballer der E- und D-Jugend und neue Trainingsgeräte im Bereich Elektronic Reality Sports können von der HSG Radevormwald/Herbeck realisiert werden.

Der Radevormwalder Turnverein schafft einen neuen Turnsprungtisch und Trainingsbälle an. Ein großes Zirkusprojekt zum Schulabschluss, das die Gemeinschaftsgrundschule Bergerhof veranstaltet, wird gefördert. Im Mai 2023 feiert die Feuerwehr Radevormwald Herbeck ihr 150-jähriges Bestehen. Traditionell wird das Engagement des Kinder- und Jugendrings beim jährlichen Ferienspaß für sozial schwache Familien begleitet. -s-g-