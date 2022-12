Diebe stehlen halbe Tonne Messingdraht

Kriminalität

Aus der Lagerhalle einer Firma im Industriegebiet Mermbach haben bislang noch unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 20. Dezember, 15 Uhr, und Mittwochnachmittag, 22. Dezember, etwa eine halbe Tonne Messingdraht gestohlen.

„Die Diebe waren über ein Fenster in die Lagerhalle an der Robert-Bosch-Straße eingestiegen“, berichtete am Montagmittag Polizeipressesprecher Michael Tietze unserer Redaktion.

Mit etwa 500 Kilogramm Messingdraht als Beute konnten sie anschließend unerkannt flüchten. Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter Tel. (0 22 61) 8 19 90 entgegen. - rue-