Die vertikalen Gärten der Innenstadt

Sie sind früher im Stadtbild aufgetaucht als erwartet – die neuen vertikalen Gärten. Hier stehen in Art eines Regals Pflanzen übereinander und sorgen so für einen grünen Blickfang im urbanen Umfeld. Eigentlich sollte der Ausschuss für Stadtentwicklung zunächst beraten, wo die Anlagen aufgestellt werden sollen. Der Ausschussvorsitzende Jürgen Fischer (CDU) räumte jedoch ein, er habe in Abstimmung mit der Stadt schon einmal dafür gesorgt, dass die beiden vertikalen Gärten an zwei der möglichen Standorte bereits aufgestellt wurden – damit die Bürger einen Eindruck bekommen und die Wirkung testen können.