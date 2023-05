KG Rua Kapaaf: Bürgerhaus ist für 2024 bereits ausverkauft

Die Kultband „Die Räuber“ ist in der kommenden Session in Radevormwald zu erleben.

Die Räuber und Paveier kommen nach Radevormwald.

Radevormwald. Die Karnevalsgesellschaft (KG) „Rua Kapaaf“ hielt jetzt turnusgemäß ihre Jahresversammlung im Bürgerhaus ab. „Auch wenn diese Sitzung nicht karnevalistisch ist, machte es Spaß, mit den Mitgliedern auf eine, trotz Corona, erfolgreiche Session 2022 und einen bisher guten Verlauf 2023 zurückzublicken“, sagt Präsident Dirk Finger zufrieden.

Der Schwerpunkt des Abends lag aber in der Zukunft. Und: Das Bürgerhaus 2024 ist bereits ausverkauft – und dass, obwohl ein Höhepunkt der Sitzung, der Auftritt der Band „Die Räuber“, erst während der Versammlung bekannt gegeben wurde. Die Karten für die „Kölsche Weihnacht“ mit den „Paveiern“ können ab sofort per E-Mail unter karten@rua-kapaaf.de bestellt werden. Diese Veranstaltung findet am ersten Adventssonntag ab 17 Uhr statt. Karten kosten 33 Euro bei freier Sitzwahl. Gewartet wird noch auf die gedruckten Karten, die aber Mitte Mai an Hand der Reservierung abgeholt oder dann auch vor Ort gekauft werden können.

„Manchen Betrachter mag es verwundern, aber für uns läuft jetzt bereits die Planung für 2025 an“, sagt Sitzungspräsident Thomas Lorenz. „Rua Kapaaf feiert dann sein elfjähriges Jubiläum und das 11. Kunterbunte Bürgerhaus. Wir werden wohl zum Jubiläum in der Session 2024/2025 Tollitäten in Radevormwald stellen und mit einem umfangreicheren Programm als sonst präsent sein“.

Damit die Verträge frühzeitig abgeschlossen werden können, bedurfte es der Zustimmung der Mitglieder – diese kam prompt einstimmig. Freunde des Radevormwalder Karnevals dürfen sich also überraschen lassen. s-g